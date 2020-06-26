Певица Овсиенко раскрыла правду об отношениях с актером Николаевым

Москва, 26 июня. Певица Татьяна Овсиенко рассказала, что с актером Валерием Николаевым ее связывают исключительно дружеские отношения. Хотя артистка не была против, чтобы поклонники обсуждали ее якобы любовную связь с Николаевым.

Овсиенко стала гостей программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» и раскрыла правду о своих отношениях с Николаевым. 53-летняя звезда назвала «ошибочкой» сообщения о ее романе с артистом.

«Валера жил в моей квартире, я пустила его на время. Он тогда только вернулся из Америки, обустраивался в Москве. Я еще много помогала ему, к примеру, ходить на передачи и прочее. Очень хорошо отношусь к нему. Мы дружим, правда, уже давно не виделись», — сказала Овсиенко.

При этом сама певица была не против, что вокруг нее шли слухи о романтических отношениях с Николаевым, так как такой пиар был ей на руку. Однако потом настал период, когда звезда поняла, что ее «возлюбленного» слишком много в ее жизни. И Овсиенко, увидев, что у Николаева все идет на лад, решила уделять больше времени семье.

Сейчас певица счастлива в отношениях с бизнесменом Александром Меркуловым. На их долю выпало немало трудностей: арест предпринимателя, сплетни за спиной и недопонимание. Впрочем, пара смогла выдержать проверку на прочность.