Объявленный в розыск Муждабаев призывал расстреливать «агентов России» на Украине

Главное следственное управление Следственного комитета РФ заочно предъявило 25 июня обвинение российскому гражданину Айдеру Муждабаеву. Ему инкриминируются публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма.

«Следствием установлено, что на территории Украины Муждабаев разместил на своей персональной странице в социальной сети «Facebook» два текстовых материала, которые содержали призывы к совершению насильственных действий и захвату с применением силы граждан Российской Федерации, находящихся на территории Украины, для их последующего обмена на осужденного в России за террористические преступления Олега Сенцова», — лаконично сообщил Следком РФ.

В настоящее время Муждабаев объявлен в международный розыск, следствием подготовлены материалы для его заочного ареста. Расследование по уголовному делу продолжается.

В России это известие восприняли с пониманием и удовлетворением. Дело в том, что гражданин РФ Айдер Иззетович Муждабаев, 1972 года рождения, шел к объявлению его в международный розыск долго и последовательно, констатирует обозреватель Федерального агентства новостей.

«Комсомолец» с террористическим уклоном

Когда-то Муждабаев пытался получить аттестат системного программиста. Но тут СССР развалился, грянули «лихие девяностые», и этот недопрограммист бросил Тамбовский институт химического машиностроения ради куда более «сытной», как тогда казалось Айдеру, карьеры журналиста. При этом региональная новостная повестка Муждабаева интересовала мало: то ли дело вопросы глобальные — демократия, либерализм и национализм!..

Правда, трактовка этих понятий у Муждабаева была своя собственная — с уклоном в терроризм и коррупцию. Это хорошо видно по тому, каких спикеров для интервью выбирал себе фигурант: от первого президента самопровозглашенной Ичкерии Джохара Дудаева до «прославившегося» махинациями с земельной собственностью председателя Меджлиса1 крымскотатарского народа (организация запрещена на территории РФ) Мустафы Джемилева.

Сам Муждабаев тоже был не прочь поспекулировать на теме «угнетения крымских татар», не только причисляя себя к последним, но и добывая себе под этим предлогом всяческие преференции.

С таким неоднозначным бэкграундом он смог перебраться из Тамбова в столицу России, устроиться в кресле заместителя главного редактора «Московского комсомольца», публиковаться в блоге на сайте «Эха Москвы», выступать на «Радио Свобода», а также стать членом Союза крымских татар Москвы.

Начало следующему этапу жизни Муждабаева положил Евромайдан: Айдер Иззетович встретил его с чистым и незамутненным восторгом. Внезапно для Муждабаева, госпереворот на Украине оказался «омрачен» воссоединением Крыма с Россией. Вместе с возвращением полуострова в родную гавань из Крыма случился исход Джемилева и иже с ним, чьи «мутные схемы» теперь оказались под пристальным вниманием российских правоохранителей.

А ведь именно Муждабаев на протяжении многих лет активно пиарил, и видимо не бесплатно, меджлисовцев как «главных защитников» прав крымских татар. Их изгнание из Крыма больно ударило по самолюбию (и кошельку?) замглавреда «МК», поэтому возвращение Крымского полуострова под российскую юрисдикцию Муждабаев не принял. Ну, а тот факт, что Евромайдан» в Киеве совершился под антироссийскими лозунгами, окончательно предопределил выбор фигуранта.

Он еще поучаствовал в сочинении доклада «Путин. Война», посвященного «вмешательству» России в украинскую политику. Но затем расплевался со своими московскими коллегами, в июне 2015 года написал заявление об увольнении из «МК» по собственному желанию и перебрался на Украину.

Самый украинствующий украинец

Дальнейшее было вполне ожидаемо — Муждабаев с головой нырнул в украинское «противостояние российской агрессии». Впрочем, смелости рвануть в АТО ему не хватило. Так что фигурант — кстати, так и не отказавшийся от российского гражданства, — «боролся» с Россией из глубокого киевского тыла, изредка выбираясь в Вильнюс, чтобы там с Гарри Каспаровым, Иваном Тютриным, Маратом Гельманом, Евгением Чичваркиным, Альфредом Кохом, Машей Гессен и другими единомышленниками покрасоваться на «Форумах свободной России», предусмотрительно проводившихся подальше от нашей страны.

Как крымский татарин, Муждабаев получил паспорт гражданина Украины. Пользуясь старыми меджлисовскими связями, он стал заместителем гендиректора изгнанного из Крыма на Украину телеканала ATR, чьим гендиректором являлся одиозный Ленур Ислямов, как раз в тот момент формировавший из крымско-татарских националистов добробат имени Номана Челебиджихана.

С упорством неофита во всех своих последующих начинаниях Муждабаев стал играть роль самого украинствующего украинца среди всех ура-патриотов «незалежной».

Вместе со своим начальником Ислямовым он участвовал в попытках «блокады» Крыма.

Вместе с меджлисовцами он высасывал из пальца красочные истории о том, как «русня» день и ночь «угнетает» на полуострове крымских татар.

Вместе с турбопатриотами Украины он фотографировался — «Америка с нами!» — в камуфляжной форме американского образца, увешанной кучей аляповатых нашивок и патчей.

Вместе с доморощенными киевскими экспертами он твердил, что Крымский мост не будет достроен, потому что «он очень дорогой, очень сложный и очень нерентабельный».

Муждабаев первым с негодованием сообщил об «убийстве» бежавшего из России на Украину оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко, а затем, вместе со всей «незалежной», еще больше негодовал, узнав, что «убийство» оказалось инсценировкой СБУ.

Вместе с украинскими националистами Муждабаев «топил» на последних президентских выборах за Петра Порошенко против Владимира Зеленского, заявляя, что для победы первого над вторым «видимо, придется стрелять».

Вместе с собутыльниками по киевским забегаловкам он утверждал, что на Украине тоже проявился расизм, поскольку «черными», мол, оказались украинцы, а «белыми» — русские.

Вместе с украинскими геями он декларировал, что ЛГБТ-браки укрепляют безопасность Украины.

Вместе с украинским журналистом Романом Цимбалюком он возмущался, узнав из опросов, что значительная часть украинцев в возрасте до 30 лет «скучают по СССР».

Словом, не перечислить всех «великих свершений», которыми отметился на Украине превратившийся в хронического русофоба Айдер Муждабаев.

«Приставляйте автоматы к их вискам»

Долгое время все эти «подвиги» фигуранта не привлекали пристального внимания российских правоохранительных органов. Да мало ли бегает по просторам свихнувшейся от Майдана Украины таких «неуловимых Джо»!

Ситуация изменилась 8 августа 2018 года, когда после приговора российского суда по делу украинского террориста Олега Сенцова Муждабаев на своей странице в Facebook разместил текст следующего содержания:

«Спасти Сенцова наше государство не может. Это объективно и я даже никого не виню. Государство приговорено держаться в рамках закона. Поэтому спасти Олега могут только люди, которые называют себя патриотами, которые говорят о себе, как о радикалах антироссийской направленности. Собирайтесь, организуйтесь физически, хватайте тут российских агентов силой (они всем известны), вывозите куда угодно, приставляйте автоматы к их вискам и под дулами автоматов требуйте у Путина немедленно выдать Сенцова в обмен на них. Иначе — расстрел без суда и следствия».

При этом Муждабаев отметил, что не может последовать собственному совету, так как не располагает нужными людьми, ресурсами и оружием. А вот если бы оные имелись, то он «ни секунды бы не медлил»!

Очень быстро Муждабаев сообразил, что на этот раз явно хватил лишку, и свой пост в Facebook снес. Но «манифест» успел к тому моменту разлететься по СМИ, да и Интернет, как известно, все помнит…

В общем, у российских следователей наконец появилось весомое основание взяться за Муждабаева всерьез. Результатом этого, как мы теперь знаем, стало заочное предъявление ему обвинения в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

…Интересно сравнивать фотографии Муждабаева до отъезда на Украину и после. На первых он — лощеный и холеный заместитель главреда столичной газеты. На вторых — изрядно поистрепавшийся маргинал с мешками под глазами. Судьба уже наказала русофоба, а сейчас помогать ей взялись еще и правоохранители.

«Жернова Господни мелют медленно, но неумолимо», — гласит старинная поговорка. Пусть не завтра, но рано или поздно Муждабаев все же предстанет очно перед российским правосудием, на чем карьера «неуловимого Джо» закончится окончательно.

И это будет правильно. По делам и награда.

1 Организация запрещена на территории РФ.