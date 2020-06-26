Наргиз публично обратилась к новому продюсеру

Москва, 26 июня. Певица Наргиз Закирова публично призналась, что, несмотря на эпидемию, чувствует себя окрыленной и наполненной жизненной энергией и благодаря своему новому продюсеру Виктору Дробышу становится ближе к поклонникам. Об этом она рассказала в своем Instagram.

«Как бы цинично это не звучало по отношению к сложившейся ситуации с пандемией, я чувствую себя окрыленной, наполненной жизненной энергией, желанной и любимой. Благодаря моему продюсеру Виктору Дробышу и его безупречной команде лейбла, я становлюсь к вам ближе. Практически каждый день моей жизни занят новыми эфирами, интервью и многими другими интересными творческими проектами, в которых вы сможете не только услышать мои песни , но и побольше узнать обо мне», — написала исполнительница в своем профиле в соцсети.

Наргиз заявила, что на сегодняшний день окружена замечательными, талантливыми, профессиональными и порядочными людьми, и убеждена, что все самое увлекательное в ее жизни только начинается.

Певица также сообщила фанатам, что готовит для них «самые неожиданные и восхитительные сюрпризы».

Сотрудничество Закировой и Дробыша началось после того, как исполнительница со скандалом покинула лейбл MALFA другого известного российского продюсера — Максима Фадеева.

Артистка рассказывала, что их с Дробышем деловые отношения завязались после того, как он позвонил ей и предложил выступить на концерте ее кумира, певца Николая Носкова. По словам исполнительницы, они с продюсером прекрасно понимают друг друга, и он впечатлен ее талантом.

С прежним продюсером у Наргиз складывались непростые отношения, отмечает телеканал «360». После разрыва контракта Фадеев назвал сотрудничество с певицей большой ошибкой.