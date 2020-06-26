Банки смогут обслуживать россиян с истекшими паспортами до 30 сентября

Москва, 26 июня. Банк России разрешил обслуживать россиян, у которых истек срок действия паспорта. Эта мера будет действовать до 30 сентября, говорится в пресс-релизе ЦБ.

В условиях пандемии коронавируса ЦБ принял ряд послаблений, в том числе касательно обслуживания клиентов.

«Возможность до 30 сентября 2020 года продолжать обслуживание клиентов в случае, если срок действия документа, удостоверяющего личность физического лица, являющегося клиентом, представителем клиента, выгодоприобретателем, бенефициарным владельцем, истек», — говорится в сообщении ЦБ.

Вместе с тем с 1 июля российские банки могут не проводить операции по картам с истекшим сроком действия. В Центробанке отметили, что такое решение принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране. Отмечается, что во многих регионах большинство офисов банков перешли на стандартный режим работы.

Банк России весной принял решение в условиях пандемии и резкого снижения цен на нефть реализовать комплекс мер, направленных, в частности, на поддержку стабильности финансового сектора и доступность платежей для населения.