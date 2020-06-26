Глава SuperJob Захаров предложил для оценки повышенного налога учитывать МРОТ

Глава и основатель компании SuperJob Алексей Захаров заявил, что новый прогрессивный налог в России в 15 процентов должен высчитываться не от какой-то конкретной суммы, а от определенного количества минимальных размеров оплаты труда (МРОТ).

Бизнесмен в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал решение президента страны Владимира Путина о повышении НДФЛ на 2% для доходов свыше пяти миллионов рублей в год.

— Алексей Николаевич, как считаете, в целом, это хорошая идея? Богатые будут платить налогов больше, чем те, у кого доходы явно ниже.

— Само по себе повышение налога не является проблемой — прогрессивная шкала налогообложения существует во многих государствах. При этом надо сказать, что у нас налоги на самом деле совсем не низкие. НДФЛ был 13 процентов, а теперь 15 для высокооплачиваемых сотрудников.

Налоговая нагрузка в России — одна из самых высоких в мире. Но дело тут в чем? Имея в виду цифру пять миллионов, мы привязываемся к показателю, который не совсем верный.

— Почему?

— Потому что есть инфляция. Соответственно, через какое-то время все больше людей будут попадать в эту категорию «пять миллионов». С одной стороны, это хорошо. Но, с другой, если рубль вдруг упадет, допустим, в несколько раз, то и самые бедные тоже рискуют оказаться «внутри» этого налога.

Соответственно, на мой взгляд, когда мы принимаем какие-то такие вещи, то не должны привязываться к неким абсолютным цифрам. Неважно, налоги это или что-то другое. Мы должны привязываться к относительным цифрам! Вот, например, пересмотреть налоговую шкалу в следующий раз — это же огромные сложности. Внесение изменений в Налоговый кодекс, «война миров» и так далее.

— Что вы, в таком случае, предлагаете?

— Есть такой показатель как МРОТ, который у нас регулярно пересматривается. Соответственно, если бы мы мерой отсечения по этому налогу поставили сколько-то там десятков или сотен МРОТ, то автоматически изменилась бы — выросла или, может быть, даже упала — вот эта планка налога. Все равно же придется возвращаться к пересмотру цифры. А зачем, если можно это все сразу автоматизировать?

— Сколько, на ваш взгляд, должно быть в сумме минимальных размеров оплаты труда?

— Ну, просто делим эти 5 миллионов рублей на текущий МРОТ (с 1 января 2020 года — 12130 рублей. — Прим. ФАН), и говорим — вот так сейчас. Изменился через год МРОТ, и у нас автоматически изменилась планка. А если не изменился, то все осталось по-прежнему.

— Вы сказали, что в число так называемых «пятимиллионников» могут попадать все больше людей. Вы оптимист — прогнозируете, что у людей все-таки будет повышаться зарплата?

— Я прогнозирую, что будет расти инфляция.

— Это-то понятно. Но будут ли расти зарплаты?

— В ближайшее время не очень. Ближайшие год-два роста заработных плат, судя по экономике, в целом, мы не предвидим. Но если у нас вдруг начнет ослабевать рубль, то государство тут же начнет автоматически индексировать зарплаты бюджетникам. Может быть, даже ниже инфляции.

Но если рубль у нас, не дай бог, упадет в несколько раз, как я уже говорил выше, то на следующий год уже полстраны будет платить эти «лишние» налоги.

— А на данный момент сколько у нас людей с зарплатой от пяти миллионов рублей в год?

— Такая информация точно есть у Росстата. Но не совру, если скажу, что их меньше одного процента.

Ранее президент страны Владимир Путин во время обращения к россиянам предложил уйти от плоской шкалы налогообложения и с 1 января 2021 года повысить НДФЛ с 13% до 15% на доходы свыше пяти миллионов рублей в год. При этом повышенный налог будут брать только с части доходов, превышающей данный показатель.