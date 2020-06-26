Донбасс сегодня: Коммунист раскрыл контрабандистов из СБУ, ВСУ комплектуют наркоманами

Донбасс, 26 июня. Солдаты Киева обстреляли ДНР из минометов и гранатометов. Помощник луганского министра МВД раскрыл имена контрабандистов из СБУ. В армию Украины набирают психически нездоровых людей и наркоманов. Новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Киевские силовики обстреляли районы Донецкой Народной Республики четыре раза за сутки. В зону обстрелов вошли аэропорт и Петровский район Донецка, Доломитное и Спартак. Обстрелы велись из вооружения боевых машин пехоты и бронетранспортеров, минометов, гранатометов и стрелкового оружия. В Луганской Народной Республике второй день подряд спокойно.

В Днепропетровской области в армию призывают судимых

По информации Народной милиции ЛНР, в передовых частях украинской армии наблюдается некомплект. Чтобы как-то исправить ситуацию, к примеру, в 25-ой воздушно-десантной бригаде днепропетровские военкоматы призывают на службу лиц с судимостями, наркозависимых и состоящих на учете у психиатров людей. Более того, эти «солдаты», не имея необходимых воинских специальностей, направляются в артиллерийские и саперные подразделения.

Однако украинские призывники не особо торопятся «защищать» Украину от «агрессора». В областном комиссариате Днепропетровска отметили, что около 1,5 тысячи подлежащих призыву лиц отсутствуют по месту жительства якобы по причине работы в Европе. Военный комиссар области намерен провести проверку и выяснить причины слабой организации призыва.

Сержанты ВСУ устроили ДТП, повредив забор жилого дома

Понимая, кто входит в состав украинской армии, нетрудно догадаться и о характере «службы» в зоне силовой операции. В Луганской области в совершении дорожно-транспортного происшествия подозреваются солдаты 30-й бригады ВСУ, отправившиеся на сборы сержантского состава.

В поселке Лоскутовка выпившие военные не справились с управлением автомобиля и въехали в забор частного дома. Участниками ДТП стали прапорщик Клованич, сержант Мадьяр и младший сержант Данильцев. Хозяин дома вызвал полицию, которая задержала виновников аварии и передала их в военную комендатуру. Жители Лоскутовки также подали жалобу в поселковую администрацию и в центр командования бригады с требованием, чтобы военные принесли извинения пострадавшему и возместили нанесенный ущерб.

СБУ организовывает каналы контрабанды на территории Украины

О работе «защитников» из других силовых ведомств Украины рассказал в комментарии корреспонденту ФАН помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев, позывной — Коммунист. По данным бывшего полковника Народной милиции ЛНР, сотрудники украинской службы безопасности «крышуют» каналы контрабанды. Киселев считает, что указанная информация должна быть тщательно изучена руководством украинской Генпрокуратуры.

Как пояснил Коммунист, оперативные данные получены им от украинских таможенников и пограничников. В этих ведомствах крайне недовольны тем фактом, что СБУ под предлогом проведения контрразведывательных мероприятий получила над ними полный контроль. В результате кто-то лишился доходов, кто-то — должностей.

Так называемая порошенковская гвардия в спецслужбе организовала несколько крупных каналов контрабанды наркотиков, оружия, янтаря и живого товара, в том числе и в страны Европы. Офицер указал и персональные данные сотрудников Службы безопасности Украины, причастных к организации контрабанды. Это Капелюшко Артемий, Конопатый Владимир, Гриня Тарас, Зинченко Александр, Мельников Валерий, Оравский Равшан, Пашкулян Андрей и Полищук Олег. Теперь украинским правоохранителям будет над чем поработать.