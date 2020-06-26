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Донбасс сегодня: Коммунист раскрыл контрабандистов из СБУ, ВСУ комплектуют наркоманами

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Донбасс сегодня: Коммунист раскрыл контрабандистов из СБУ, ВСУ комплектуют наркоманами

Донбасс, 26 июня. Солдаты Киева обстреляли ДНР из минометов и гранатометов. Помощник луганского министра МВД раскрыл имена контрабандистов из СБУ. В армию Украины набирают психически нездоровых людей и наркоманов. Новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Киевские силовики обстреляли районы Донецкой Народной Республики четыре раза за сутки. В зону обстрелов вошли аэропорт и Петровский район Донецка, Доломитное и Спартак. Обстрелы велись из вооружения боевых машин пехоты и бронетранспортеров, минометов, гранатометов и стрелкового оружия. В Луганской Народной Республике второй день подряд спокойно.

В Днепропетровской области в армию призывают судимых

По информации Народной милиции ЛНР, в передовых частях украинской армии наблюдается некомплект. Чтобы как-то исправить ситуацию, к примеру, в 25-ой воздушно-десантной бригаде днепропетровские военкоматы призывают на службу лиц с судимостями, наркозависимых и состоящих на учете у психиатров людей. Более того, эти «солдаты», не имея необходимых воинских специальностей, направляются в артиллерийские и саперные подразделения.

Однако украинские призывники не особо торопятся «защищать» Украину от «агрессора». В областном комиссариате Днепропетровска отметили, что около 1,5 тысячи подлежащих призыву лиц отсутствуют по месту жительства якобы по причине работы в Европе. Военный комиссар области намерен провести проверку и выяснить причины слабой организации призыва.

Донбасс сегодня: Коммунист раскрыл контрабандистов из СБУ, ВСУ комплектуют наркоманами

Сержанты ВСУ устроили ДТП, повредив забор жилого дома

Понимая, кто входит в состав украинской армии, нетрудно догадаться и о характере «службы» в зоне силовой операции. В Луганской области в совершении дорожно-транспортного происшествия подозреваются солдаты 30-й бригады ВСУ, отправившиеся на сборы сержантского состава.

В поселке Лоскутовка выпившие военные не справились с управлением автомобиля и въехали в забор частного дома. Участниками ДТП стали прапорщик Клованич, сержант Мадьяр и младший сержант Данильцев. Хозяин дома вызвал полицию, которая задержала виновников аварии и передала их в военную комендатуру. Жители Лоскутовки также подали жалобу в поселковую администрацию и в центр командования бригады с требованием, чтобы военные принесли извинения пострадавшему и возместили нанесенный ущерб.

СБУ организовывает каналы контрабанды на территории Украины

О работе «защитников» из других силовых ведомств Украины рассказал в комментарии корреспонденту ФАН помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев, позывной — Коммунист. По данным бывшего полковника Народной милиции ЛНР, сотрудники украинской службы безопасности «крышуют» каналы контрабанды. Киселев считает, что указанная информация должна быть тщательно изучена руководством украинской Генпрокуратуры.

Донбасс сегодня: Коммунист раскрыл контрабандистов из СБУ, ВСУ комплектуют наркоманами

Как пояснил Коммунист, оперативные данные получены им от украинских таможенников и пограничников. В этих ведомствах крайне недовольны тем фактом, что СБУ под предлогом проведения контрразведывательных мероприятий получила над ними полный контроль. В результате кто-то лишился доходов, кто-то — должностей.

Так называемая порошенковская гвардия в спецслужбе организовала несколько крупных каналов контрабанды наркотиков, оружия, янтаря и живого товара, в том числе и в страны Европы. Офицер указал и персональные данные сотрудников Службы безопасности Украины, причастных к организации контрабанды. Это Капелюшко Артемий, Конопатый Владимир, Гриня Тарас, Зинченко Александр, Мельников Валерий, Оравский Равшан, Пашкулян Андрей и Полищук Олег. Теперь украинским правоохранителям будет над чем поработать.

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