Жена рассталась с шеф-поваром Ивлевым из-за «эскортницы из Тамани»

Москва, 26 июня. Известный шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев развелся. С супругой Марией он прожил в браке 23 года.

Бракоразводный процесс длился с марта нынешнего года. Иск жены Ивлева был удовлетворен в Тимирязевском суде Москвы.

За годы совместной жизни пара родила двух детей — дочь Марию и сына Матвея. По решению суда дочь останется с матерью, а Ивлев будет выплачивать алименты.

По данным СМИ, поводом для иска Марии Ивлевой стала супружеская измена. Знаменитый повар якобы имел отношения на стороне с журналисткой Валерией Куденковой.

Сообщается, что телеведущего заметили с любовницей еще весной. По словам Ивлевой, супруг предпочел ей «эскортницу из Тамани», подчеркнув, что его поступок шокировал семью.

Ивлев известен своей работой в ресторанном бизнесе, свою карьеру он начал в 1996 году. Для большинства россиян он известен по популярным программам «На ножах» и «Адская кухня» на телеканале «Пятница!» Помимо этого, он вел менее известные программы на радио и телевидении.

Ранее стало известно о разводе актрисы Кристины Асмус и юмориста Гарика Харламова. Супруги заверили, что их расставание не связано со скандальной постельной сценой в фильме «Текст» и третьими лицами, передает телеканал «360».