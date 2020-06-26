Пелагея и Телегин при разводе схлестнутся в суде из-за загородного дома 

Москва, 26 июня. Семейный юрист Ивана Телегина и Пелагеи рассказал о новых обстоятельствах бракоразводного процесса звездной пары. В интервью информационному изданию StarHit он заявил, что развода по-мирному не будет, а певица приняла решение подать судебный иск на своего бывшего мужа.

Журналисты издания напомнили, что первоначально Пелагея и Телегин планировали разойтись спокойно и не выяснять отношения в суде, а разделить совместное имущество при помощи специального мирового соглашения. Однако, по словам юриста, представляющего интересы Пелагеи, Иван Телегин перестал появляться дома и принимать участие в воспитании своей трехлетней дочери, что стало причиной будущего судебного разбирательства.

«Поля была вынуждена подать на алименты, потому что Ваня полностью самоустранился. За последние несколько месяцев он видел дочь от силы пару раз по 15–20 минут. Ее успехами совсем не интересовался. Конечно, Пелагея переживает: трехлетнему ребенку сложно объяснить, почему папа вдруг исчез», — отметил законный представитель Пелагии.

Юрист напомнил, что супруги планировали не делить имущество в суде, а решить все путем мирных переговоров. Пелагея и Телегин сошлись на том, что певице останется квартира в Москве, а хоккеист заберет загородный дом. Однако позже выяснилось, что особняк в Подмосковье является совместно нажитым имуществом, а квартира была куплена Пелагеей на деньги матери.

Теперь же, когда Иван Телегин, по словам юриста, перестал принимать участие в жизни своей дочки, певица решила разделить недвижимость по справедливости. Таким образом, Пелагея и Телегин схлестнутся в суде из-за загородного дома.

«Суд все решит! В том числе вопросы по загородному дому. Семейный дом покупался для того, чтобы там жила семья с ребенком, а не неверный муж с любовницей. Чего только про это жилье не говорили — что он чуть ли не подарок Телегина жене и дочке. Но Иван не собирался ничего дарить! Теперь можно надеяться, что суд все разделит по закону и справедливости», — резюмировал юрист.

Ранее блогер Лена Миро осудила проходящую бракоразводный процесс певицу Пелагею за то, что та пытается «обуть» своего экс-возлюбленного на крупную сумму.