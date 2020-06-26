Бибер намерен отсудить 20 млн долларов у обвиняющих его в изнасиловании

Онтарио, 26 июня. Канадский певец Джастин Бибер подал в суд иск о клевете на 20 миллионов долларов против двух пользователей социальных сетей, обвиняющих его в изнасиловании. Об этом пишет портал TMZ.

«Согласно юридическим документам, полученным TMZ, Бибер имеет «неоспоримые документальные доказательства», чтобы доказать, что их заявления о сексуальном насилии — это не что иное, как «возмутительная, сфабрикованная ложь», — говорится в публикации.

Исполнитель намерен добиться наказания для персон, представляющихся как Даниэль и Кади, которые заявляют, что он якобы изнасиловал их в 2014 и 2015 годах соответственно.

Первая девушка утверждает, что Бибер надругался над ней в номере отеля Four Seasons в штате Техас после музыкального фестиваля South by Southwest, в котором принимал участие. Певец настаивает, что не останавливался в указанном отеле и может это подтвердить.

Как пишет TMZ, тогда Бибер действительно не жил в Four Seasons. Вместе со своей подругой, которой на тот момент была певица Селена Гомес, после выступления на фестивале он останавливался в другом отеле.

Другая девушка обвиняет звезду в домогательствах в отеле Нью-Йорка во время проведения бала Института костюма Met Gala. Эти обвинения музыкант также опровергает.

Бибер считает, что девушки придумали эти истории с целью испортить его репутацию и привлечь внимание к себе. Он также не исключает, что оба аккаунта могут принадлежать одному владельцу.