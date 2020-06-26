Российский генерал объяснил нервную реакцию Японию на геологоразведку на Курилах

Москва, 26 июня. Япония нервно реагирует на геологоразведку РФ на Курильских островах, чтобы в очередной раз напомнить о своей позиции, заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор Сергей Липовой.

Япония сделала представление России в связи с проведением геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Москва ранее уведомила Токио о работах в этой территории, которые продлятся три месяца, указал «ФедералПресс».

Липовой подчеркнул, что Россия не нарушала никаких международных законов и заранее предупредила о работах в Охотском море. Претензии Японии генерал объяснил тем, что таким образом Токио может вновь напомнить о своей позиции по Курилам.

«Япония вообще очень нервно реагирует на любые наши действия в районе Южных Курил, но все их высказывания — не более чем попытки не дать России забыть о своих требованиях в отношении Курильских островов. Это повторяется постоянно и не стоит особого внимания», — сказал Липовой в интервью РИА Новости.

Уже на протяжении нескольких десятков лет отношения Японии и России омрачены отсутствием мирного договора, напомнило «Утро.ру». Дело в том, что Токио утверждает, что южные острова Курил — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи — принадлежат ей. Москва в свою очередь неоднократно отвечала на территориальные претензии Токио, что эти острова вошли в состав России по итогам Второй мировой войны.

Стоит отметить, что в Сети японцы зачастую обсуждают вопрос принадлежности Курил, и заявление президента России Владимира Путина о российских островах уже не удивляет их. Жители Японии уверены, что у Токио нет шансов вернуть Курильские острова.