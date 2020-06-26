Минтранс РФ оценил сроки возобновления международных перелетов

Москва, 26 июня. Россия может возобновить международные перелеты уже в июле. Об этом заявил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

По его словам, для этого необходимо убедиться в безопасности внутренних авиаперевозок.

«Я выражал надежду о том, что такое открытие возможно в июле… Надежда еще жива. После того как мы убедимся в том, что авиаперевозки внутри страны безопасны, мы будем готовы выпускать наших граждан на бескрайние просторы мирового воздушного океана», — сообщил Дитрих.

Напомним, регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами было заморожено в конце марта в связи с распространением коронавирусной инфекции. Запрет не касается грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов. Кроме того, ограничения не распространяются на вывозные перелеты, а также транзитные перевозки с посадкой для дозаправки и смены экипажа.