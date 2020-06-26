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Пушков напомнил Порошенко, когда Киев потерял «уникальный шанс» сохранить Крым

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Пушков напомнил Порошенко, когда Киев потерял «уникальный шанс» сохранить Крым

Москва, 26 июня. Украина потеряла Крым навсегда, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя слова бывшего украинского лидера Петра Порошенко об «уникальном шансе» вернуть полуостров.

Порошенко ранее заявил, что у Киева якобы появился уникальный шанс вернуть принадлежащий России Крым. Как утверждает глава партии «Европейская солидарность», в условиях снижения цен на нефть и «глубокого кризиса» в РФ Киев сможет укрепить международную солидарность и «заставить» Москву покинуть Крым, так как она якобы не способна финансировать полуостров, пишет «Утро.ру».

Пушков, комментируя очередную претензию украинской стороны, констатировал, что Крым навсегда потерян Украиной. Он напомнил, что в 1991 году у Киева был шанс сохранить полуостров в своем составе, но украинское руководство не воспользовалось им.

«У Украины нет шансов вернуть Крым, Порошенко может даже не рассуждать об «уникальном шансе». Эпидемия и цены на нефть на это никак не повлияют», — написал Пушков в Twitter.

Пушков напомнил Порошенко, когда Киев потерял «уникальный шанс» сохранить Крым

Киевские власти частенько заявляют, что через какое-то время якобы смогут вернуть Крым в состав Украины, указал НСН. Впрочем, вопрос принадлежности Крыма закрыт раз навсегда.

Пушков напомнил Порошенко, когда Киев потерял «уникальный шанс» сохранить Крым

Крымчане на референдуме в 2014 году высказались о принадлежности полуострова: подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя заявили о воссоединении с Россией, напомнил «Царьград».

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