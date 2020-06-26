Шерин объяснил, почему Саакашвили пришлось признать превосходство России над Украиной

Депутат Госдумы Александр Шерин пояснил, почему известному своими антироссийским взглядами Михаилу Саакашвили пришлось признать превосходство России над Украиной в некоторых очень важных экономических аспектах. По мнению Шерина, сегодня у России есть уникальный шанс воспользоваться сразу несколькими факторами для серьезного экономического прорыва.

Ранее глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины, экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Россия опережает Украину в вопросах отказа от излишней регуляции экономики и в создании эффективной налоговой системы. Соответствующая запись, которая называется «Украину убивает украинская бюрократия», выложена на YouTube-канале Саакашвили.

«Меня очень это расстраивает: по дерегуляции [экономики] Россия ушла далеко-далеко вперед Украины. <…> И по налоговой системе, давайте говорить, как есть», — заявил Саакашвили.

Кроме того, по словам украинско-грузинского политика, в России гораздо активнее «слушают» бизнес, чем на Украине, где экономические реформы стопорятся.

«Они [Россия] выигрывают у нас войну на фронте реформ», — признает Саакашвили, хотя именно реформирование экономики было главным «коньком» Украины.

По мнению первого зампреда комитета Госдумы Александра Шерина, к словам Саакашвили нужно отнестись со всей серьезностью, поскольку, несмотря на все свои недостатки и антироссийскую позицию, он знает толк в реформах.

«Давайте откровенно признаем, что Михаил Саакашвили, став президентом Грузии, какие-то реформы провел, и там было, чему поучиться. Во время его президентства Грузия среди европейских стран была лидирующей по борьбе с коррупцией. Так что Саакашвили — это человек, который может давать вполне объективную оценку в экономических вопросах», — отметил Александр Шерин в комментарии Федеральному агентству новостей.

По мнению Шерина, Михаилу Саакашвили есть, за что хвалить Россию в экономическом плане.

«В первую очередь нас нужно хвалить за очень существенное понижение ключевой ставки, сейчас она 4,5%, а была около девяти процентов. Это очень важно и серьезно потому, что это процент, по которому российские банки кредитуются у Центробанка. Соответственно, процентная ставка по кредитам, которые будут выдавать банки в России, тоже должна упасть», — отметил парламентарий.

Кроме того, отмечает собеседник ФАН, в последнее время в России серьезно выросла финансовая дисциплина.

«Я общаюсь со многими людьми, в том числе из сферы бизнеса, — говорит Шерин. — Раньше наши люди были более беспечны в вопросах, касающихся финансовых операций. Сейчас все отрегулировано, и люди гораздо серьезнее к этому относятся. Все стараются проводить операции только по безналичному расчету, только официально. Люди понимают, что все это мониторится. Стало гораздо меньше серых схем в сфере финансов, в межбанковских отношениях, на валютной бирже. Так что тут в России наведен порядок».

Да, ожидаемого роста экономики пока нет в силу ряда объективных причин, признает российский политик. Но многое делается, чтобы этот рост в России начался.

«Мне кажется, тут у нас очень хорошие перспективы, — говорит Шерин. — Кроме того, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. В Соединенных Штатах назревают очень серьезные проблемы, в том числе экономические, и то, что мы видим по телевизору, — это далеко не все. В США грядет реальная гражданская война, а если есть политическая нестабильность, естественно, страдает экономика, падает национальная валюта. И мы можем занять эту нишу. Кроме того, сейчас на американском рынке востребовано оружие, в том числе стрелковое, и на этом могут неплохо заработать в том числе наши производители. Это и то, что у в России отлажена система контроля за банковской сферой и за финансовыми потоками. Это создает очень хорошие перспективы для экономического роста в нашей стране», — подчеркнул Шерин.

Что касается похвалы со стороны Михаила Саакашвили, которой удостоилась Россия, то это хороший знак, говорит депутат Госдумы. Этого украинско-грузинского политика правильно подвергают критике, когда он делает антироссийские заявления, но, когда он дает нашей стране заслуженную положительную оценку, почему бы не вспомнить положительные моменты в его собственной работе, говорит депутат Госдумы.

«Если Саакашвили увидит взаимосвязь между этими двумя моментами, он станет чаще нас хвалить», — с юмором отметил Александр Шерин.

В обращении к гражданам России накануне парада Победы президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер поддержки отечественного бизнеса, а также анонсировал изменения в налоговой сфере. С будущего года предложено отказаться от плоской шкалы налогообложения, а доходы свыше пяти миллионов рублей в год будут облагаться по ставке НДФЛ не в 13%, а в 15%.