Врач-нарколог рассказал, как Ефремов пытается вызвать сочувствие заявлением о приступе

Устроивший смертельное ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов будет жить дальше, но его карьера артиста закончилась и никогда не будет прежней. Об этом Федеральному агентству рассказал психиатр-нарколог Олег Гончаров.

Накануне у Ефремова случился сердечный приступ. По этой причине актер не просил у следователя разрешение на посещение могилы матери, которая скончалась год назад. По сообщению адвоката Эльмана Пашаева, родственники хотели вызвать бригаду скорой помощи, но актер попросил этого не делать. Пашаев отметил, что Ефремов находится в подавленном состоянии и переживает.

Старший научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева Олег Гончаров назвал возможные причины приступа.

«Все психоактивные вещества, а особенно алкоголь, крайне негативно влияют на сердечную мышцу. Он приводит сначала к алкогольной миокардиодистрофии, в результате чего страдают клетки сердца. После этого может случиться любой приступ», — рассказал Гончаров в беседе с ФАН.

По словам психиатра-нарколога, актер находится в крайне тяжелой депрессии.

«Для алкозависимого пациента использование алкоголя — это «лучшее лекарство». Для таких людей характерен тот факт, что алкоголь на них действует более эффективно, чем на непьющих людей. Тогда стрессовая ситуация отдаляется и становится менее значимой», — сказал Гончаров.

Но в любом случае артист поставил «большой и жирный крест» на себе, своем творчестве, репутации, говорит врач.

«Он умер как общественная и творческая личность с большим клеймом: «убийца». Наверное, все мы не без греха, и в этом плане мне его жаль как публичного человека. Ефремов будет жить и чего-то еще достигать, но его карьера как всероссийского известного актера кончилась, и прежней она уже не будет. Ему настолько плохо, что принимать рациональные шаги в таком состоянии невозможно», — пояснил нарколог.

Главный врач Клиники психологической адаптации Алексей Магалиф заявил, что Ефремов хочет проявления сочувствия.

«Это естественное стремление любого человека, попавшего в беду. Он страдает как обычный человек, который осознает вину в произошедшей трагедии. Актер фактически стал заложником своего бесконтрольного употребления алкоголя. Ефремов не осознавал того, что совершает. Так произошло, что на его пути оказался другой человек, который погиб. Это как у Булгакова «Аннушка разлила масло». Чтобы осознать произошедшее, требуется время, а дальше его очень долго будет еще преследовать эта история», — сказал Магалиф.

Напомним, что 8 июня Михаил Ефремов на своей машине Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и врезался в автомобиль Lada. Актер не пострадал, а водитель пострадавшей машины Сергей Захаров скончался в больнице спустя несколько часов после аварии. Экспертиза установила, что актер был в состоянии алкогольного опьянения. Ефремову грозит длительное тюремное заключение. Сейчас артист находится под домашним арестом до 9 августа.

Ранее актер записал видеоролик, где принес извинения семье погибшего и предложил материальную помощь. По словам Ефремова, «это не попытка откупиться, а попытка искупить». Он также отметил, что ему «нет прощения от жены и детей». Однако семья Захарова отказалась от денежной компенсации и заявила о намерении добиваться справедливого наказания для актера.

Большинство общественных деятелей уверены, что Ефремов совершил преступление и должен понести за него справедливое наказание. В частности, публицист Евгений Понасенков считает, что артиста нужно посадить в тюрьму. При этом его статус известного актера не должен стать помехой для объективного расследования трагедии. Руководитель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов также призвал судить артиста по всей строгости закона. Он подчеркнул, что в случаях, когда погибает человек, необходимо отбросить эмоции.