«Все кольца Audi — лошади под хвост?» Роман Носиков о Ксении Собчак и немодном расизме

Они жили долго и счастливо — концерн Audi и Ксения Собчак. Жили-поживали, добра наживали, рекламировались, получали гонорары.

Но не умерли в один день — вместо этого Audi вдруг раз — и уволила Ксению Анатольевну. Внезапно, на фоне новых веяний: погромов, поваленных памятников, вставаний белых на колени и прочих «родовых схваток молодой демократии» — немецкая компания сочла, что Собчак — расист. То есть, прошу прощения, расистка.

Открылось это автомобильному концерну через инстаграм самой Ксении Анатольевны, которая написала там ужасные вещи.

«Чувство вины — самое серьезное оружие вора. И вот уже сегодняшние белые талантливые парни, которые не поступят в Лигу Плюща только потому, что там есть специальные «квоты» для черных, должны гордо нести вину своих предков (а может и не своих, но кого это интересует?). В погоне за справедливостью почему-то всегда совершается еще большая несправедливость. То, что происходит сейчас в Америке, — это лишнее доказательство, что сколько людям ни давай свободы и прав — если эти люди не успешны, они всегда найдут, на кого свалить свой неуспех. Те, кто сумел осознать, что для успеха нужно [вкалывать], давно стали уже условными Наоми Кэмпбелл, Обамой и Уинфри. Остальные же всегда найдут оправдание себе и своей лени и глупости», — считает Собчак.

Немецкое издание Business Insider незамедлительно вышло с заголовком «Ксения Собчак назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми». Ксению Анатольевну моментально поперли из «лиц компании», а сама она теперь подает на издание в суд за клевету.

И знаете, у нее есть все шансы на победу — потому что она действительно не утверждала, что чернокожие глупы и ленивы.

И она совершенно права, когда порицает квотирование. Ведь благодаря ему образования лишатся отнюдь не те молодые люди, предки которых наживались на работорговле. А еще Собчак верно называет позицию изданий, фактически поощряющих погромы и насилие, лицемерием.

Она права во всем. Кроме, пожалуй, одного: неизвестно, как выглядел бы ее собственный успех, родись она не в семье питерского перестроечного градоначальника, а в каком-то другом месте. Да хоть бы и в семье Опры Уинфри. Что-то мне подсказывает, что в этом случае мы с большой долей вероятности ничего и никогда не узнали бы о Ксении Уинфри.

Но внимание тут привлекает другое.

Концерн Audi вряд ли можно упрекнуть в дилетантизме, неразборчивости и неумении налаживать связи с общественностью. Поэтому он, конечно, отлично знал, с кем заключает контракт, чтобы сделать свой бренд в России популярным и любимым.

Так вот, позвольте мне кое-что напомнить. О трудолюбии, дороге к успеху, завистниках и их национальности.

«Я вообще не понимаю, откуда в вас столько ненависти ко мне? Это называется «быдло». Такие вот люди называются быдлом — которые завидуют, ненавидят меня... И эта черта, кстати, свойственна именно русским, поэтому я люблю евреев. На самом деле, я очень много работаю. Я встаю в девять утра. И еду на съемочную площадку! Там пашу до четырех часов вечера», — заявила Собчак в одном из интервью в 2005 году.

А следующую цитату должны по-настоящему оценить именно немцы.

«Я бы не сбрасывала со счетов 1917 год. А потом 1937-й. Два подряд уничтожения элиты плюс война, плюс регулярные послевоенные проработочные кампании — а травить у нас очень умеют — привели к тому, что Россия стала страной генетического отребья», — указала Собчак в 2010 году в интервью Дмитрию Быкову.

Интересно, знали ли в концерне об этих высказываниях? Мне кажется, что знали. Иначе зачем им отделы PR и маркетинга? Или там работают люди, которые не приходят в сознание?

Почему же то, что совершенно недопустимо в адрес чернокожих американцев, абсолютно допустимо в адрес русских? Означал ли контракт с Собчак, что немецкий концерн согласился с ее словами про «быдло» и «отребье» — и в целом не против немодного «расизма к русским»? Или, быть может, компания полагала, что ее целевая аудитория станет только лояльнее к бренду, если его лицо будет так высказываться?

Сплошные вопросы… И вот еще один: может быть, Ксения Анатольевна оговорилась? Увы, нет: она сама позднее комментировала собственные слова в интервью Юрию Дудю.

«Ты же понимаешь смысл этой цитаты, Юр? Ты же согласен с тем, что в нашей стране прошло огромное количество человеческих чисток, когда лучших из лучших уничтожали?.. Эти слова применимы прежде всего ко мне…» — бросила Собчак.

Чем это отличается от брошюры «Der Untermensch»?

«Сегодня олицетворением этих разрушительных сил стал большевизм!.. Когда у народа кровавым и насильственным путем отбирают его лидеров, следующим этапом для него становится государственное, экономическое, культурное, духовное и наконец физическое рабство. Остатки такого народа, вследствие бесчисленных кровных смешений, теряя чувство самоидентификации и собственной неповторимой значимости, обезличиваются — и в течение короткого исторического этапа перестают существовать», — так заявлял Генрих Гиммлер.

Не на его ли слова отозвались чуткие сердца немецких автопроизводителей? Неужели в концерне работают, страшно сказать, нацисты, а увольнение Ксении Анатольевны — это проявление их страха за отношения с властями США?

Если да, то это очень странно для немецкой компании, прилагающей огромные усилия к тому, чтобы люди не особенно вспоминали про рабский труд заключенных концлагеря Лейтмериц и гибель 4500 из них… Столько стараний, чтобы ужасы нескольких лет войны ужать до пары строк в Википедии! И теперь все труды, все кольца Audi — лошади под хвост?

Или это разнонаправленные силы? На Западе — лишь бы отмыться, в России — лишь бы запачкаться?

Или перед нами — особенности кадрового подбора из местных креаклов с хорошими лицами? Всякое ведь бывает. Вон как нехорошо у «Леруа Мерлен» с «графиней» Паниной получилось.

Но вообще, последнее сомнение легко развеять. Нужно направить соответствующие вопросы в пресс-службу Audi. И если концерн после этого проведет внутреннее расследование, уволит с волчьим билетом сотрудников, причастных к заключению контракта с Ксенией Анатольевной, направит в благотворительные фонды России сумму, втрое превышающую «чек для Собчак», и публично извинится — тогда, конечно, все это роковая случайность.

А если нет…