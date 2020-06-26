Трамп повторил вслед за Путиным плохой сигнал для Германии

Отношения между США и Германией в настоящее время переживают кризис, равного которому не было во всей послевоенной истории. Собственно, кризис, равного которому не было во всей послевоенной истории, переживают и сами США с Германией.

В Америке он проявляется жестким клинчем между трампистами и антитрампистами, «коронавирусным» социально-экономическим кризисом с десятками миллионов безработных и массовыми протестами под лозунгом «Black Lives Matter!» как альтернативой «Make America Great Again!».

В ФРГ — длящимся вот уже полтора года непрерывным спадом производства, миграционным кризисом и набирающей силу деструкцией Евросоюза, где немецкий голос долгие десятилетия играл решающую роль и в финансово-экономической, и в политической сферах.

Нарастание конфликтного потенциала между Вашингтоном и Берлином — всего лишь неизбежное следствие этих объективных процессов. Если раньше ближайшие союзники США в соответствии со своим рангом получали гарантированную долю прибыли от эксплуатации остального мира, то сейчас этого «пирога» не хватает самой Америке, и она, в лице Дональда Трампа, пытается решать растущие проблемы за счет союзников.

Вообще, дружить с Дядей Сэмом становится все более невыгодным, рискованным и даже опасным делом. Тем более — в политической перспективе, поскольку «пряников» в его руках становится все меньше, а «кнут» — все короче. Да и дотягивается он лишь до тех, кто находится ближе всего — причем не в географическом (смотри пример Венесуэлы), а в структурном плане.

Поэтому немцы все чаще проявляют строптивость по отношению к указаниям «Вашингтонского обкома», и это вызывает, можно сказать, истерическую реакцию со стороны последнего.

«Крестовый поход», объявленный Трампом против газопровода «Северный поток — 2», совмещается с обвинениями в том, что Берлин «задолжал НАТО» (то есть США) чуть ли не триллион долларов, и с выводом почти трети американского военного контингента с территории ФРГ. Кстати, то, что эти заявления «Большого Дональда» прозвучали в ходе встречи с президентом Польши Анджеем Дудой и на фоне всяческих похвал в адрес Варшавы, делает их еще более оскорбительными для немцев.

Конечно, между словами и делами, особенно в случае с 45-м президентом США, — дистанция огромного размера. Демократическое большинство в Конгрессе уже внесло законопроект, запрещающий президенту самостоятельно принимать решения о выводе американских войск откуда бы то ни было, включая Германию. А в Пентагоне демонстративно саботируют приказы формального главы государства, заявляя о невозможности начать процесс вывода войск ранее 2021 года.

Но и дела очевидны: американский режим антироссийских санкций теперь распространяется и на сотрудничающие с РФ предприятия ФРГ, которые и без того стали излюбленной «дойной коровой» для официального Вашингтона. Достаточно вспомнить многомиллиардные штрафы, которые Минфин США за последние годы взыскивал с Deutsche Bank, Volkswagen, Siemens и десятков, если не сотен, немецких корпораций меньшего масштаба: теперь на очереди Bayer Monsanto и так далее.

Радуют ли эти дополнительные репарации Берлин? Вопрос риторический…

А в перспективе — еще и рефинансирование за счет Германии долгов большинства стран Евросоюза, что должно лечь еще большим бременем на немецкую экономику. Причем «демиургом» этих расходов выступает Франция с ее президентом Эммануэлем Макроном. Пятая республика явно намерена стать «номером один в Европе», используя свой статус страны-победительницы во Второй мировой войне, постоянного члена СБ ООН с правом вето и ядерно-космической державы, — всего того, чего лишена экономически более сильная ФРГ.

Стоит добавить, что недавнее предложение президента Владимира Путина о проведении «Саммита Пяти»: России, Китая, Франции, США и Великобритании, — сделанное им в статье, 18 июня опубликованной американским журналом The National Interest, помимо всего прочего, является очень плохим сигналом для Германии и Японии — который теперь на свой манер повторил вслед за Путиным и Трамп. Дело в том, что проведение встречи в таком формате на всю обозримую временную перспективу, примерно до 2050 года, отстраняет их от участия в решении любых значимых проблем современного мира, лишая всяких надежд на восстановление глобальной политической субъектности.

Это вовсе не означает отказа Москвы и Пекина от «достройки» своего стратегического союза на Западе и на Востоке. Это значит, что если в Берлине и Токио не будут приняты решения по этому поводу, то все может быть решено очень быстро, без них и за их счет. Судя по всему, ни Ангела Меркель, ни Синдзо Абэ к столь резкому повороту не готовы и из такой политической «растяжки» выйти не в состоянии.

Впрочем, дело не в них лично, а во всей матрице послевоенного мироустройства в ее существующем вот уже три десятилетия постсоветском варианте. Эта матрица распадается у нас на глазах, «мир уже никогда не будет прежним», поскольку «Россия победила в холодной войне» (© Генри Киссинджер).

Сохранить прежнее «атлантическое единство» не удастся ни при каких условиях и обстоятельствах, и теперь процесс распада добрался почти до ядра этой матрицы. А вот как он будет происходить, по каким сценариям пойдет — это во многом зависит от «глобальной периферии», к которой сегодня по факту приходится отнести уже и Германию.