Москва не требует от Минска признания Крыма, заботясь об имидже Белоруссии

Москва, 26 июня. Ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский высказался о межгосударственных отношениях и сотрудничестве России и Белоруссии. В интервью информационному агентству «Украина.ру» Неменский объяснил, как определенные политические процессы, происходящие на фоне предстоящих выборов белорусского президента, отразятся на партнерстве двух стран. Он рассказал, почему Москва не требует от Минска занять более пророссийскую позицию в вопросе Крыма.

Неменский заявил, что, несмотря на определенные политические факторы, отношения, сложившиеся между Белоруссией и Россией, не претерпят каких-либо кардинальных изменений. Москва с понимаем подходит к позиции Минска по некоторым политическим проблемам, важным для российского общества. Прежде всего речь идет о вопросе принадлежности Крыма.

Эксперт напомнил, что на данный момент Белоруссия придерживается некого «крымского нейтралитета» и до сих пор не признала Крым частью Российской Федерации. Москва адекватно оценивает подобное решение и не требует от Минска признания полуострова, заботясь о международном имидже этой страны.

«Если Минск займет более пророссийскую позицию в этих вопросах, существенно ничего не изменится ни в международных отношениях, ни в положении России. Зато существенно ухудшится положение самой Белоруссии. В России это понимают, поэтому не считают нужным давить на Минск. Для России этот вопрос пока что не принципиальный, и участие Белоруссии в этом вопросе существенно ничего не изменит», — объяснил эксперт.

Кроме того, Неменский высказался о будущих президентских выборах, которые должны состояться 9 августа 2020 года. Он заметил, что на фоне избирательного процесса Белоруссия способна в очередной раз «радикально поссориться» с западными странами. Это может положительно отразиться на переговорах об интеграции двух стран в союзное государство.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не вмешивается в выборы, в том числе в Белоруссии.