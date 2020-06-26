Контрсанкции Германии против США разрушат старый мировой порядок

Германия начинает выходить из-под протектората США, заявил в интервью Федеральному агентству новостей доцент департамента политологии финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на правительственные источники сообщило, что власти Германии готовят ответные меры на случай, если Вашингтон введет дополнительные санкции против проекта газопровода «Северный поток — 2».

Во внутренних документах Министерства экономики Германии значится, что новое давление со стороны США может затронуть большое количество европейских компаний и банков, а также правительственные организации, поэтому правительство Ангелы Меркель разрабатывает план по скоординированным ответным действиям Евросоюза.

Комментируя новость, доцент департамента политологии финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков в интервью ФАН напомнил — ранее представители комиссии Бундестага по энергетике уже заявляли, что Германия готова ввести контрсанкции против компаний, поставляющих американский сжиженный газ. Однако экономическая ситуация от этого не изменится, так как поставки СПГ на рынок Европы минимальны, особенно сейчас, в условиях падения спроса на топливо.

«Тут важно понимать, что американцы никогда не ставили своей задачей захват европейского рынка, их базовая задача — снизить мировую стоимость газа и нефти. Поэтому контрсанкции — это не экономический удар по США, а политический удар. Удар по престижу США, по их возможностям контролировать европейское политическое, а значит, и экономическое пространство. Это может быть системным расколом интересов вокруг «Северного потока — 2», и, если он оформится в виде ответных действий, неважно каких, это будет крушением старого мирового порядка, где Германия является побежденной во Второй Мировой войне страной и оккупированной США», — пояснил эксперт.

После поражения во Второй Мировой войне Германия действительно не может играть ведущую роль в европейской политической системе, страна даже не представлена в Совете безопасности ООН, и тем более не имеет права вето, хотя экономически является одним из крупнейших субъектов ЕС.

«Поэтому если Германия заявит контрсанкции, то это будет именно крушение того мирового порядка, который начался с развала СССР. И если Германия начнет вести ответную политику, это будет означать, что она выходит из протектората США. Если под новые санкции Вашингтона попадут европейские компании, а мы помним, что в «Северный поток — 2» инвестировали пять крупнейших европейских компаний (немецкие, австрийские и французские), они попадут под санкции, то какой у них остается выход? Либо хоронить проект газопровода и забывать про свои вложения, либо идти до конца. А это что значит? Это разрыв финансовой системы Европы, что очень трудно представить в современном мире. Назревает глобальный кризис», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против строительства активно выступают Украина, которая опасается потерять транзит, а также Соединенные Штаты Америки, заявляющие, что таким образом ЕС попадает в зависимость от российского газа.

В конце 2019 года американские власти приняли оборонный бюджет, предусматривающий санкции против компаний, участвующих в прокладке газопровода. В результате швейцарская Allseas практически сразу остановила работы и отвела суда. Достроить газопровод Россия может самостоятельно с помощью трубоукладчика «Академик Черский». Сейчас он находится в порту Мукран — логистической базе «Северного потока — 2».