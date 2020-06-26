Кремль отреагировал на недовольство Японии исследованиями РФ у Курил

Москва, 26 июня. Япония недовольна разведывательными работами России в Охотском море, однако РФ имеет суверенное право проводить любые исследования на своей территории. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В данном случае Россия имеет абсолютно суверенное право на своей территории осуществлять любые виды исследований», — подчеркнул представитель Кремля, комментируя представление японских властей в адрес РФ в связи с проведением геолого-разведочных работ в Охотском море.

Ранее генсек японского правительства Есихидэ Суга заявил, что Токио 17 июня сделало представление Москве в связи с проведением геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. При этом российская сторона предварительно уведомила японскую о трехмесячных работах на территории между Сахалином, Камчаткой и Курильскими островами, отмечает «Парламентская газета».

Суга отметил, что «решение вопроса северных территорий является очень важным», и японское правительство намерено продолжать переговоры с РФ «на основе базовой позиции о решении территориальной проблемы и заключении мирного договора».

Вопрос о мирном договоре между двумя странами остается нерешенным уже более 70 лет по причине того, что Япония претендует на южные Курильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи, называя эти территории «северными». Токио не признает суверенитет РФ над ними.

Президент России Владимир Путин отмечал, что, несмотря на претензии Японии, реализация программы развития данного региона будет продолжаться. Он также заявлял о желании заключить мирный договор, пишет «Вечерняя Москва».

Недавно Токио в очередной раз заявил о претензиях на Южные Курилы, когда 19 мая глава МИД Японии Тосимицу Мотэги представил в ходе заседания правительства ежегодный доклад «Синяя книга по дипломатии» о взаимоотношениях с другими странами.