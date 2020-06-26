Экс-чиновницу Апфельбаум признали виновной в халатности по делу студии Серебренникова

Москва, 26 июня. Мещанский суд Москвы признал бывшую чиновницу Министерства культуры РФ Софью Апфельбаум виновной по делу «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова. Обвинение переквалифицировали с мошенничества на халатность.

«Апфельбаум отнеслась небрежно к исполнению своих обязанностей, имея возможности и квалификацию для проверки отчетов «Седьмой студии» о реализации проекта «Платформа», — объявила в приговоре судья Олеся Менделеева.

В приговоре отмечается, что бывшая чиновница не знала о преступных намерениях других фигурантов дела, но недобросовестно отнеслась к службе. Так, Апфельбаум не проверила информацию, поступившую от «Седьмой студии». Судья подчеркнула, что у бывшей чиновницы была возможность исполнить свои рабочие обязанности на должности в министерстве культуры. Сама Апфельбаум признавать вину отказалась, передает телеканал «360».

Ранее суд признал Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Также виновными в хищениях были признаны продюсеры Юрий Итин и Алексей Малобородский. Представитель прокуратуры в ходе заседания заявил, что вина Серебренникова в хищении 129 миллионов рублей по делу «Седьмой студии» была доказана, сообщает НСН. Также прокурор запросил для режиссера наказание в виде шести лет колонии. Оглашение приговора судом продолжается, пишет Infox.ru.

Напомним, в 2011 году Серебренников создал проект «Платформа». В 2011–2014 годах на эту программу было выделено свыше 214 миллионов рублей. Реализацией проекта занималась созданная для этих целей автономная некоммерческая организация «Седьмая студия». Следствие полагает, что ее сотрудники разработали планы мероприятий, содержащие заведомо недостоверные данные об их количестве и стоимости, что привело к хищению 129 миллионов рублей из бюджета.