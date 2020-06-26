Захвативший монастырь схиигумен Сергий не явился на церковный суд

Екатеринбург, 26 июня. Отрицавший пандемию коронавируса и захвативший Среднеуральский женский монастырь опальный схиигумен Сергий не явился на церковный суд.

Председатель суда, протоиерей Николай Малета сообщил, что заседание из-за неявки отца Сергия будет перенесено на 3 июля.

Глава информационного отдела епархии протоиерей Максим Миняйло отметил, что у схиигумена пока еще есть «окно возможностей», так как по канонам церковный суд должен несколько раз вызывать обвиняемого, пишет «Федерал Пресс».

По мнению Миняйло, говорить, что схиигумен захватил монастырь, нельзя, потому что юридически обитель подчиняется епархии.

«Многие духовные чада схиигумена его покинули. Мы не узнаем отца Сергия», — добавил он.

Протоиерей выразил надежду, что конфликт будет урегулирован, хотя отец Сергий игнорирует указы и нарушает священническую присягу.

Напомним, 16 июня схиигумен Сергий отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря и пригласил казаков охранять территорию. Помимо этого, оте Сергий призывал нарушать ограничительные меры, введенные для борьбы с COVID-19 и называл коронавирус «псевдопандемией», пишет URA.RU.