Милонов предложил отменить два праздничных выходных дня

Москва, 26 июня. В России можно отказаться от празднования Дня независимости 12 июня и Дня защитника Отечества 23 февраля, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. Вместо этого он предложил ввести выходной на следующий день после Пасхи. Парламентарий добавил, что летом россиянам дополнительные выходные не нужны.

«Можно спокойно 12 июня пожертвовать, все равно этот праздник не прижился пока, можно сделать его рабочим днем», — добавил он.

Как пишет издание URA.RU, он также отметил, что не до конца понимает смысл этого праздника — Милонову не совсем ясно, «независимость от кого мы празднуем».

23 февраля, по мнению депутата, также нужно перестать считать выходным днем, так как настоящие мужчины всегда должны работать. При этом депутат взамен предлагает сделать выходным первый день после Пасхи. Милонов объяснил свою позицию тем, что большинство россиян отмечают Пасху в том или ином виде. Для российских регионов, где значительную часть населения составляют мусульмане, он считает нужным предусмотреть выходные в честь их религиозных праздников.

Также депутат добавил, что Россия не должна отказываться от новогодних и майских праздников, потому что для граждан отдых в эти дни уже стал традицией. Милонов указал, что эти дни не влияют негативно на экономику, как считают противники длинных каникул. В длинные выходные большую выручку получает малый и средний бизнес.

Напомним, россияне в дополнение к законному отпуску по договоренности с работодателем могут организовывать себе дополнительные каникулы, приуроченные к праздникам. Для этого граждане могут оформить часть отпуска с 6 по 8 мая, что обеспечит 12-дневные майские каникулы. Кроме того, каникулы можно организовать себе, взяв часть отпуска перед трехдневными выходными в феврале и марте, а также после Дня России в июне.