Как «Альянс врачей» дважды «спасал» несуществующую больницу. Колонка Голоса Мордора

Вы же помните замечательную историю с «Альянсом врачей» и несуществующей больницей в Нижнекамске? Если нет, то я напомню.

Один из пользователей Twitter с никнеймом «Как бы Влад» решил проверить этот самый «Альянс» на вшивость и написал им жалобу из несуществующей больницы от несуществующих врачей. «Альянс» немедленно заинтересовался жареным и активно включился в переписку. До такой степени, что самому автору пранка это вскоре надоело и он открыто написал тем, кто с ним общался, что все это просто шутка. Казалось бы, что на этом всё должно было закончиться, но не тут-то было.

Через некоторое время в Twitter «Альянса врачей» появляется та самая жалоба! Человек, который всё это затеял, увидев этот твит, оказался немного шокирован, если говорить цензурно. И немедленно написал в комментариях к твиту всю историю — подробно, со скриншотами переписки. Казалось бы, после такого разоблачения «Альянс» должен был удалить твит и извиниться, но не тут-то было. Твит продолжал висеть как ни в чем не бывало. А адепты «секты Навального» попросту не замечали, что все это наглая и к тому же разоблаченная ложь.

Но и это еще не все. Как оказалось, у «Альянса врачей» есть удивительная способность наступать на одни и те же грабли дважды. Недавно «Альянс врачей» объявил о создании «уникальной системы связи между сотрудниками больниц», которая позволяет обмениваться информацией о проблемах в здравоохранении. И даже создали интерактивную карту, где все эти проблемы отображаются в реальном времени.

И вот, тот же самый пользовать Twitter, о котором я писал выше, решил проверить, как это всё работает. Он снова пишет письмо «Альянсу» из всё той же несуществующей Нижнекамской БСМП — из той же самой «больницы», про которую в «Альянсе» уже вроде бы должны быть в курсе. Жалоба, конечно, адская — не платят зарплаты, никаких надбавок, работа в пять смен, СИЗ заставляют стирать по 40 раз и всё в этом духе.

И… «Альянс» отвечает, что «жалоба принята» и снова вступает в переписку. А через некоторое время на «интерактивной карте» появляется и сама жалоба! И вот тут происходит интересное — так как Нижнекамскую БСМП отыскать в природе они не смогли, они разбили жалобу на три больницы в городе Нижнекамске. То есть сознательно, понимая, что лгут, солгали еще больше!

Конечно же, «Альянсу» опять указали на ложь, фактически поймали за руку. И опять это абсолютно ничего не изменило. Им как с гуся вода. Почему-то я уверен, что подавляющее число «жалоб из больниц», что размещены на этой карте, — подобного рода. Или же — придуманы самими активистами «Альянса врачей». Эти два случая очень красноречиво говорят о «методике работы» лжепрофсоюза, созданного Алексеем Навальным. Методика проверенная. Собственно, и сам «Фонд борьбы с коррупцией» (признан иноагентом в РФ) уж давно и «плодотворно» работает по такой же методике.

И самый главный вопрос тут — к правоохранительным органам. По сути дела имеет место самая настоящая диверсия, пусть и информационная. До сих пор «Альянсу» все сходило с рук, хотя на лжи их ловили не единожды. Может пора уже прикрыть эту фабрику вранья? Невзирая на вопли «правозащитников», «свободных СМИ» и «мирового сообщества». Почему-то я уверен, что такое не потерпели бы ни в одной стране мира — из тех, что гордятся своими демократией, свободой и бережному отношению к правам человека.