 Онколог рассказал о вреде подсолнечного масла для организма

Москва, 26 июня. Хирург-онколог Иван Карасев призвал отказаться от рафинированного подсолнечного масла, так как оно способно спровоцировать развитие рака. Об этом он рассказал в социальной сети Instagram.

Врач уточнил, что масло, получающееся после рафинации, подвергается воздействию гексана и бензина. Эти продукты затем полностью невозможно вывести из продукта. Специалист добавил, что под воздействием высоких температур, например при жарке продуктов на сковороде, в масле высвобождаются канцерогенные вещества. Они впитываются в еду при готовке и попадают в человеческий организм.

«Рафинированное масло содержит огромное количество трансжиров, которые накапливаются в организме, и со временем избыток данных веществ приводит к развитию различных заболеваний и, конечно же, рака», — подчеркнул Карасев.

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