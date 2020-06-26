Больной раком Буйнов забронировал место на кладбище рядом с родственниками Заворотнюк

Москва, 26 июня. Борющийся с раком певец Александр Буйнов забронировал себе место на кладбище. Участок, который выбрал артист, расположен рядом с могилами родственников звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк.

Выбор Буйнова пал на кладбище неподалеку от деревни Анкудиновское Новомосковского административного округа.

«Я забил себе место в деревне, где я живу. Зачем мне Москва?» — сказал он в комментарии «Экспресс газете».

По данным издания, будущая могила Буйнова будет расположена рядом с местом захоронения отца Заворотнюк, ее старшего брата и его жены.

Буйнов борется с раком предстательной железы уже девять лет. К счастью, заболевание выявили на ранней стадии. Певец перенес курс химиотерапии, после рак перенес в ремиссию. Но исполнитель, несмотря на это, решил озаботиться вопросом своего захоронения.

Заворотнюк, как известно, тоже борется с раком. У нее была выявлена злокачественная опухоль головного мозга. 20 июня стало известно, что актриса пошла на поправку и даже в скором времени может снова появиться на сцене и в кино. Семья артистки, правда, эти сообщения никак не прокомментировала.