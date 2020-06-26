В Казахстане рассказали, когда возобновят авиасообщение с Россией

Нур-Султан, 26 июня. Казахстан возобновит авиасообщение с Россией по мере стабилизации ситуации с коронавирусом. Об этом рассказал главный санитарный врач на транспорте минздрава страны Садвакас Байгабулов.

В пятницу стало известно, что Казахстан расширил перечень стран, с которыми восстанавливает авиасообщение. Однако РФ среди них названо не было.

«К странам первой категории дополнительно отнесены Венгрия, Индия, Германия, Чехия, Малайзия. Для пассажиров, прибывающих из стран первой категории, ограничений нет. Следует отметить, что ранее в первую категорию были включены КНР, Южная Корея, Япония, Грузия и Тайланд», — объяснил Байгабулов на пресс-конференции.

Среди государств второй категории Украина, Египет, Узбекистан, Польша, Киргизия, Таджикистан и Турция. Последняя была причислена к этой группе раньше остальных.

Прибывающие из этих стран пассажиры должны иметь актуальную справку об отсутствии COVID-19, полученную не позднее, чем за пять дней до пересечения границы. В случае отсутствия документа по прилете в Казахстан их обяжут в течение 48 часов пройти тест на коронавирус или провести 14 дней на карантине.

С началом пандемии в Казахстане приостановили практически все пассажирские авиаперевозки — 540 (100%) регулярных рейсов в неделю по 45 внутренним маршрутам и 440 еженедельных (99%) рейсов по 97 международным. С 1 мая в стране возобновили внутренние перелеты.

16 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев из-за распространения коронавируса ввел в республике режим чрезвычайного положения, он действовал по 11 мая. Карантинные меры в различных регионах страны по-прежнему сохраняются.