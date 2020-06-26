Таллин, 26 июня. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд оказалась виновницей нового крупного внутриполитического скандала, произошедшего из-за разногласий по внесению поправок в закон «О дипломатической службе». По данным информационного портала «Украина.ру», речь идет о некоторых юридических положениях, которые касаются социальных гарантий дипломатов, находящихся в браке. Новый документ, подписанный представителями парламента, не был одобрен главой государства.

Кальюлайд заметила, что поправки, предложенные парламентом, якобы противоречат требованиям Конституции Эстонии, поскольку относятся лишь к супругам, которые зарегистрировали свой брак согласно установленному закону «О семье». Эстонский президент уверена, что изменения в документы должны касаться и однополых пар.

Подобное требование Кальюлайд крайне отрицательно воспринял глава Минфина Мартин Хельме, раскритиковав ее выходку, а также потребовал отставки президента Эстонии. Он заявил, что Кальюлайд извратила конституцию страны и злоупотребила своими полномочиями, отказавшись подписывать документ в его первоначальном виде.

«Кальюлайд обосновывает свой радужный политический активизм противоречием конституции. Поскольку она делает это, притворяясь, что причина не в политической, а в конституционной проверке, это делает ее лгуньей, что в политической культуре столь дорогих ей открытых и терпимых обществ является причиной для отставки», — заявил глава Минфина.

Напомнил, что Мартин Хельме является представителем правления Консервативной народной партии, которая выступает с критикой в адрес властей Эстонии. Члены данного политического образования высказываются против дальнейшей европейской интеграции и крайне отрицательно относятся к пропаганде однополых отношений в стране.