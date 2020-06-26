Звезда «Универа» рассказала, как ее преследовал маньяк

Москва, 26 июня. Актриса Наталья Рудова пожаловалась на нездоровое внимание поклонников. Она добавила, что из-за маньяка ей пришлось сменить место жительства.

Рудова купила новую квартиру, потому что на старом месте ее преследовал один мужчина.

«Он откуда-то узнал мой адрес, приходил ко мне домой. Тот случай дал мне волшебный пендель — переехать», — рассказала звезда в шоу Peopletalk TV.

Большинство фанатов Рудовой очень назойливы. Но полиция обычно ничего не предпринимает, если поклонники просто караулят ее возле дома или хотят попасть в дом.

Правоохранители не считают назойливость фанатов своим делом, пока звезде не угрожает реальная опасность, добавила Рудова. Однако у нее был случай, когда один мужчина перешел все границы, он ее сильно напугал.

Участковый помог Рудовой направить больного поклонника в клинику для душевнобольных людей. Актриса призналась, что после этого случая долго носила в сумочке электрошокер.

Звезда сериала «Би хэппи» и «Универ» Наталья Рудова считается одной из самых красивых молодых актрис России. Ее неоднократно сравнивали с голливудской актрисой австралийского происхождения Марго Робби.