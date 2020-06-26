Неизвестные напали на украинскую певицу под Николаевом

Москва, 26 июня. Группа злоумышленников напала на съемочную команду украинской певицы Марины Тимофийчук, более известной как Navka. Отмечается, что инцидент произошел в Николаевской области около 02.00, когда она и ее коллеги ехали в машине по автодороге Николаев-Благовещенское.

Злоумышленники бросили под колеса автомобиля какой-то железный предмет, машину пришлось остановить. Как пишет издание glavcom.ua, транспортное средство окружили, неизвестные пытались напасть. Девушка уточнила, что чувствовала угрозу своей жизни и не знает, какими были бы последствия нападения, если бы не ее коллеги.

Некоторые из них обладали искусством смешанных единоборств.

«Нам повезло, что с нами был актер, обладающий приемами кикбоксинга, а также наш партнер видеопродакшена Иоанн Зенков, который имеет черный пояс по каратэ. Ребята быстро сориентировались и смогли отбиться от нападавших. После этого я вызвала полицию», — подчеркнула она.

Ранее в Киеве представители организации «Усиление системы гражданских активистов» (УСГА) презентовали статистику нападений на представителей прессы и общественных деятелей, совершенных на Украине. По их данным, с 1 января 2019-го таких нападений произошло 68, причем ни одно из них толком не расследуется полицией.

По словам Анны Рожковой, координатора УСГА, смена власти в стране никак не отразилась на внимании государства к тем, кто непосредственно занимается освещением острейших проблем украинского общества.