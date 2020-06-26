Московский суд признал Серебренникова виновным в мошенничестве

Москва, 26 июня. Мещанский суд Москвы признал режиссера Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Основателя театральной студии «Седьмая группа» и других фигурантов этого дела подозревали в хищении субсидий на проект «Платформа». Речь шла о сумме почти в 129 млн рублей.

Все подозреваемые 26 июня признаны виновными по решению столичного суда. Оглашение приговора продолжается, мера наказания будет объявлена позднее.

Гособвинение запрашивало для режиссера шесть лет колонии и штраф в размере 800 тысяч руб. Для продюсера Алексея Малобродского — пять лет лишения свободы, для директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум и продюсера Юрия Итина — по четыре года.

Следователи полагают, что в 2011 году Серебренников основал проект «Платформа» для развития и популяризации современного искусства, на который в 2011-2014 годах в Министерстве культуры РФ выделили свыше 214 млн рублей.

Затем он создал автономную некоммерческую организацию (АНО) «Седьмая студия» для реализации нового проекта. Ее сотрудники в лице вышеупомянутых фигурантов разрабатывали планы мероприятий в рамках «Платформы». Следствие считает, что в эти проекты вносились заведомо ложные сведения о количестве мероприятий и их стоимости. По оценкам СК, в общей сложности было похищено свыше 130 млн выделенных из федерального бюджета рублей.

К зданию суда в день оглашения приговора пришли многие российские артисты, среди них актриса Любовь Толкалина. В комментарии телеканалу «360» она попросила судью «отпустить» режиссера.