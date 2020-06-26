Суд приговорил Серебренникова к условному сроку по делу о хищении 129 млн

Москва, 26 июня. Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к условному сроку по делу о хищении 129 млн рублей из государственного бюджета.

«Серебренников осуществлял общее руководство всех членов группы и принял меры по сокрытию хищений», — постановила судья Олеся Менделеева.

По ее словам, преступная группа отмечалась «устойчивостью, организованностью, стабильностью состава участников, четким распределением ролей при совершении преступления».

Серебренников и двое продюсеров его «Седьмой студии» — Юрий Итин и Алексей Малобродский — представляли завышенные запросы на финансирование и похищали выделенные средства.

По версии следствия, режиссер Кирилл Серебренников, бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывшая сотрудница Минкультуры РФ Софья Апфельбаум похитили около 129 миллионов рублей из государственных средств, предназначенных для театрального проекта «Платформа». Деньги на реализацию проекта выделило Министерство культуры России. После предъявления обвинения фигуранты дела не признали своей вины.