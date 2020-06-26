Москва, 26 июня. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о новой выплате на детей до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей осуществляется начиная с 1 июля 2020 года гражданам РФ, проживающим на территории РФ, являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, на каждого такого ребенка», — говорится в документе.

Отмечается, что те семьи, которые оформили июньскую выплату в 10 тысяч рублей на ребенка от 3 до 16 лет, получат новое единовременное пособие автоматически. Также новое заявление не нужно подавать родителям, получившим ранее ежемесячную выплату на ребенка до трех лет.

«Те родители, которые еще не успели оформить пособия, должны будут подать заявление до 1 октября. Они получат выплаты за июнь — июль единой суммой», — уточняется в сообщении правительства.

О новой выплате на детей объявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к гражданам 23 июня, напоминает НСН. В тот же день глава государства подписал соответствующий указ. В документе президент поручил правительству выделить необходимую сумму из бюджета. Реализацией будет заниматься Пенсионный фонд России (ПФР). Как сообщает телеканал «360», новая выплата не будет учитываться как доход семьи при принятии решения о назначении других пособий.