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Кедми заявил, что мир вскочит на грабли пандемии еще не раз

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Кедми заявил, что мир вскочит на грабли пандемии еще не раз

Москва, 26 июня. Известный израильский военно-политический эксперт Яков Кедми высказался о геополитической ситуации в мире, которая возникла на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

В интервью информационному изданию «Украина.ру» Кедми обратил внимание, что вирус серьезно повлиял на международные отношения, а также отразился на определенных внешнеполитических связях между странами. Он заметил, что проблема развития страшного заболевания в мире продемонстрировала слабость западных стран, а также вывела на чистую воду их власти.

Кедми заявил, что распространение вируса COVID-19 вскрыло полную политическую несостоятельность Запада. В качестве примера он привел ситуацию, возникшую в США и странах Западной Европы, где власти продемонстрировали халатное отношение к инфекционной угрозе. Подобное поведение можно объяснить безответственностью из-за отсутствия прямой преемственности. Западные политики привыкли заботится лишь о своих интересах.

«Возможно, власти той или другой страны смогут сделать правильные выводы из ситуации. Но в большинстве стран нет прямой преемственности власти, и новые власти, заботящиеся о своих политических и частных интересах, не смогут сделать правильные выводы. Они просто свалят всю вину на предыдущих», — заметил Кедми.

Он обратил внимание, что из-за подобной некомпетентности Запада человечество не сможет извлечь для себя какие-то уроки из пандемии коронавирусной инфекции, а мир обязательно вскочит на эти грабли еще не раз. Однако некоторые страны все-таки вынесут для себя определенную пользу от вируса COVID-19. Речь, прежде всего, идет о таких международных игроках, как Россия и Китай. Власти этих государств продемонстрировали способность решения подобных сложных задач и проблем, а также быстро и эффективно взяли ситуацию с пандемией под строгий контроль.

Ранее Кедми объяснил выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он заметил, что этот документ был важен для Вашингтона, когда давал ему преимущество перед Россией.

Кедми заявил, что мир вскочит на грабли пандемии еще не раз

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Источник: «Украина.ру»
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