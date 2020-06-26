Морозов объяснил бессмысленность протестов Токио из-за геологоразведки у Курил

Япония должна заключить мирный договор с РФ, отменить все антироссийские санкции и прекратить сотрудничество с НАТО на Дальнем Востоке, чтобы нормализовать отношения с Россией. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал депутат Госдумы Антон Морозов.

Таким образом собеседник ФАН отреагировал на протест Токио к Москве в связи с проведением в Охотском море вблизи Кунашира, Итурупа, Шикотана и группы островов Малой Курильской гряды геологоразведочных работ. Как отметил генеральный секретарь японского правительства Есихидэ Суга, власти всегда внимательно следят за действиями России в указанном районе.

«17 июня мы сделали представление [насчет проведения геологоразведочных работ], посчитав его неприемлемым и не соответствующим позиции нашей страны по четырем северным островам», — заявил он.

При Суга подчеркнул, что решение вопроса о Курилах остается для Японии очень важным, а поэтому правительство готово продолжать с Россией переговоры по решению территориальных проблем и заключения мирного договора.

Геологические изыскания ведутся в Охотском море на территории между Сахалином, Камчаткой и Курильскими островами. Стоит отметить, что Россия уже предупреждала Японию об этих работах, которые будут длиться три месяца.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов считает, что для японской стороны такие заявления являются не более чем «рутинной и повседневной процедурой».

«Безусловно, мы будем продолжать осваивать наши территории. Курильские являются неотъемлемой частью Российской Федерации и они экономически развиваются, как и все другие регионы нашей большой страны. Поэтому вполне естественно, что Россия реализует там различные проекты, в том числе геологоразведочные для последующей добычи полезных ископаемых. Как известно, эта местность богата ими, а поэтому Россия будет их разрабатывать», — рассказал Морозов в комментарии ФАН.

Что касается протеста японской стороны, то если их правительство действительно хочет нормализации отношений с Россией, то Токио, в первую очередь, необходимо решить три проблемы, говорит парламентарий.

«Япония должна заключить мирный договор с РФ без всяких условий, отменить все антироссийские санкции, которые они ввели с подачи своих западных союзников, а также прекратить сотрудничество с НАТО на Дальнем Востоке, поскольку это угрожает нашей безопасности. Тогда можно выстраивать конструктивный диалог. Сейчас за счет методов давления — ультиматумов, угроз и протестов, — они ничего не добьются», — уверен депутат.

Напомним, уже на протяжении нескольких лет Япония высказывает территориальные претензии к России по поводу южной части Курил — островов Шикотан, Кунашир, Итуруп и Хабомаи. Японские власти считают, что эти острова принадлежат им, но Кремль заявляет, что южные Курилы вошли в состав России по итогам Второй мировой войны.

Иной позиции придерживается японский журналист и политолог Юкио Касияма. Он призвал забрать у России четыре острова Южно-Курильской гряды. Он считает, что нельзя пойти на уступки Москве, а иначе это станет сигналом для всего мира, что «можно оккупировать японские земли» и терпеливо ждать, когда Токио отступит от своих требований.

Ранее глава российского государства Владимир Путин в День России заявил, что для каждого россиянина родиной являются территории «от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных арктических морей до Севастополя и Крыма». Слова Путина стали предметом обсуждения журналистами японского издания Yomiuri Shimbun. В комментариях под статьей высказались и японские читатели, которые отметили, что с учетом таких заявлений Путина «вернуть» Курилы у Токио не получится.