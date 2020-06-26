Число выздоровевших за сутки россиян с коронавирусом превысило количество новых случаев

Москва, 26 июня. Число человек с коронавирусом, выздоровевших за сутки в России, превысило количество новых случаев. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные оперативным штабом по ситуации с распространением инфекции.

За минувшие сутки в России полностью вылечились еще 8988 пациентов с коронавирусом. Общее число выздоровевших, зарегистрированное за весь период наблюдений, составило 384 152 человека.

В нашей стране за последние сутки выявили 6800 новых случаев коронавируса. В оперштабе подчеркнули, что 28,5% из этих людей не имели клинических проявлений заболевания. Общее количество зарегистрированных в России случаев достигло 620 794.

Кроме того, за сутки в РФ зафиксировали 176 летальных исходов. Таким образом, общее число смертельных случаев составило 8781.

Ранее ученые из Бостонского университета назвали способ уничтожить коронавирус за 25 секунд, пишет «ФедералПресс». Исследователи установили, что вирус погибает после воздействия УФ-C-светом. Эксперты подчеркнули, что данный способ не подходит для дезинфекции рук, однако его можно применять для обеззараживания общественного транспорта или помещений в медучреждениях. Так, по словам исследователей, энергосберегающая лампа мощностью 13 Ватт может очистить от частиц коронавируса комнату площадью 15 квадратных метров, передает «Царьград».