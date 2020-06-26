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Число выздоровевших за сутки россиян с коронавирусом превысило количество новых случаев

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Число выздоровевших за сутки россиян с коронавирусом превысило количество новых случаев

Москва, 26 июня. Число человек с коронавирусом, выздоровевших за сутки в России, превысило количество новых случаев. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные оперативным штабом по ситуации с распространением инфекции.

За минувшие сутки в России полностью вылечились еще 8988 пациентов с коронавирусом. Общее число выздоровевших, зарегистрированное за весь период наблюдений, составило 384 152 человека.

В нашей стране за последние сутки выявили 6800 новых случаев коронавируса. В оперштабе подчеркнули, что 28,5% из этих людей не имели клинических проявлений заболевания. Общее количество зарегистрированных в России случаев достигло 620 794.

Кроме того, за сутки в РФ зафиксировали 176 летальных исходов. Таким образом, общее число смертельных случаев составило 8781.

Число выздоровевших за сутки россиян с коронавирусом превысило количество новых случаев

Ранее ученые из Бостонского университета назвали способ уничтожить коронавирус за 25 секунд, пишет «ФедералПресс». Исследователи установили, что вирус погибает после воздействия УФ-C-светом. Эксперты подчеркнули, что данный способ не подходит для дезинфекции рук, однако его можно применять для обеззараживания общественного транспорта или помещений в медучреждениях. Так, по словам исследователей, энергосберегающая лампа мощностью 13 Ватт может очистить от частиц коронавируса комнату площадью 15 квадратных метров, передает «Царьград».

Число выздоровевших за сутки россиян с коронавирусом превысило количество новых случаев

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Источник: Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом
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