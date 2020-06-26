Ефремов продолжает получать штрафы за нарушения ПДД после смертельной аварии

Москва, 26 июня. Актер Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП, продолжает получать штрафы на Jeep после страшной аварии, унесшей жизнь курьера Сергея Захарова. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

На данный момент на внедорожнике Ефремова числится 41 штраф, причем один из них не оплачен. Как выяснилось, в день смертельного ДТП актер нарушил правила парковки, за что получил предписание выплатить пять тысяч рублей.

Нарушение было зафиксировано за четыре часа до аварии в Плотниковом переулке возле дома артиста. Ефремову неоднократно выписывали штрафы за парковку в данном месте — актер часто оставлял автомобиль на участке, где стоянка запрещена, поскольку так ему было удобно.

Кроме того, чаще всего штрафы артист получал за превышение скорости на 20–40 км/ч и за пересечение разметки, то есть выезд на встречную полосу там, где это запрещено.

Напомним, 8 июня внедорожник под управлением Ефремова выехал на полосу встречного движения в районе Смоленской площади в Москве и врезался в небольшой грузовик Lada, в котором находился Захаров. Курьер с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, где позднее скончался. Было установлено, что в момент страшной аварии Ефремов находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, пишет Infox.ru.

В отношении актера возбудили уголовное дело. Суд отправил артиста под домашний арест до 9 августа, актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Также была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, по результатам которой Ефремова признали вменяемым, перелает НСН.

Ранее глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов призвал судить Михаила Ефремова по всей строгости закона. Он подчеркнул, что в случаях, когда погибает человек, необходимо отбрасывать эмоции.