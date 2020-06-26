В России прирост случаев COVID-19 за сутки упал ниже 7 тысяч

Москва, 26 июня. Количество новых случаев СOVID-19, выявленных за последние сутки, впервые с 29 апреля опустилось ниже 7 тысяч и составило 6,8 тысяч, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Это очень приятные для нас цифры, мы очень рассчитываем, что такая тенденция продлится в предстоящие дни и предстоящие недели», — отметила она на заседании коллегии Минздрава.

Голикова также выразила надежду, что тенденция к снижению ежесуточного прироста случаев продолжится в следующие недели. После вице-премьер поделилась мировой статистикой по заболеваемости коронавирусом в мире. Согласно общей статистике Университета Джонса Хопкинса, первое место по числу заболевших занимают США, где COVID-19 был выявлен у 2,4 млн человек, на втором месте — Бразилия (1,2 млн заболевших), Россия — на третьей строчке с 620,7 тыс. случаев диагностики коронавирусной инфекции.

Несколькими днями ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко также заявил о снижении динамики заболеваемости коронавирусной инфекции в России. По его данным, в регионах это происходит с запозданием примерно на три недели. В Роспотребнадзоре считают, что ситуация с коронавирусом в РФ управляема. По словам главы ведомства Анны Поповой, заболеваемость коронавирусом на пике была в два раза ниже, чем в других странах.