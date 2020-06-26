Финалист «Битвы экстрасенсов» предсказал будущее Пугачевой

Москва, 26 июня. Звезда «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов рассказал, какое будущее ждет российскую певицу Аллу Пугачеву. По его словам, артистка уже не вернется на большую сцену, однако ее дочь Лиза продолжит дело исполнительницы.

Кинжинов добавил, что с уважением относится к творчеству Примадонны. Он считает ее невероятно сильной женщиной. Экстрасенс добавил, что хотел бы посетить концерт Пугачевой в будущем, но певица не вернется на большую сцену. Как пишет Teleprogramma.pro, Пугачева при этом может выступать в рамках каких-то мероприятий.

По данным Кинжинова, дело Примадонны продолжит дочь Пугачевой и юмориста Максим Галкина Лиза. Специалист считает, что Пугачевой нужно будет проявить огромное мужество, чтобы уйти со сцены в самый пик своей популярности, однако того уже требует время.

Ранее дочь юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой Лиза поразила отца и других звезд российского шоу-бизнеса своими познаниями в сфере искусства. Поклонники тоже пришли в восторг от любознательности шестилетней девочки.

Галкин опубликовал в Instagram видео, на кадрах которого задал дочери вопрос, знает ли она каких-либо художников. Лиза не смутилась и стала бойко называть одну известную фамилию за другой.

Поклонники звездной семьи осыпали девочку комплиментами, отметив ее счастливый взгляд, прекрасную память и детскую непосредственность.

Стоит отметить, что девочка, кроме того, талантливо читает стихотворения. Она вместе с братом Гарри и мамой поздравила россиян с Пасхой и прочла произведение Андрея Усачева.