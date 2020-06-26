Ученые назвали способ уничтожить коронавирус за 25 секунд

Бостон, 26 июня. Ультрафиолетовый свет с длиной волны от 100 до 280 нанометров уничтожает коронавирус в кратчайшие сроки. Такое открытие сделали ученые из Национальной лаборатории инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета совместно с компанией Signify, пишет LEDs Magazine.

В ходе эксперимента исследователи воздействовали на различные поверхности, на которых находился вирус.

«Результаты наших тестов показывают, что после определенной дозы облучения УФ-C-светом вирусы полностью инактивируются: через несколько секунд мы уже не можем обнаружить вирус. Это открытие очень волнующее», — рассказал доктор Энтони Гриффитс.

По данным ученых, УФ-С-лучи способны уничтожить 96% вирусных частиц за три секунды. Если же воздействовать на поверхность излучением мощностью 22 мегаджоуля в течение 25 секунд, то от вируса можно избавиться полностью, передает телеканал «360».

Как подчеркнули американские исследователи, найденный ими способ уничтожения коронавируса не подходит для дезинфекции рук и кожи, так как негативно действует на человека. Однако лампы можно применять, чтобы, например, дезинфицировать воздух в общественном транспорте или медицинских учреждениях.

Ранее руководитель Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что в Европе начинается новый всплеск коронавируса, передает Deita.ru. По его словам, негативная динамика в последние две недели наблюдалась в 30 странах. Клюге подчеркнул, что риск возобновления эпидемии зафиксирован в 11 государствах, сообщает «МИР24».