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Ученые назвали способ уничтожить коронавирус за 25 секунд

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Ученые назвали способ уничтожить коронавирус за 25 секунд

Бостон, 26 июня. Ультрафиолетовый свет с длиной волны от 100 до 280 нанометров уничтожает коронавирус в кратчайшие сроки. Такое открытие сделали ученые из Национальной лаборатории инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета совместно с компанией Signify, пишет LEDs Magazine.

В ходе эксперимента исследователи воздействовали на различные поверхности, на которых находился вирус.

«Результаты наших тестов показывают, что после определенной дозы облучения УФ-C-светом вирусы полностью инактивируются: через несколько секунд мы уже не можем обнаружить вирус. Это открытие очень волнующее», — рассказал доктор Энтони Гриффитс.

По данным ученых, УФ-С-лучи способны уничтожить 96% вирусных частиц за три секунды. Если же воздействовать на поверхность излучением мощностью 22 мегаджоуля в течение 25 секунд, то от вируса можно избавиться полностью, передает телеканал «360».

Ученые назвали способ уничтожить коронавирус за 25 секунд

Как подчеркнули американские исследователи, найденный ими способ уничтожения коронавируса не подходит для дезинфекции рук и кожи, так как негативно действует на человека. Однако лампы можно применять, чтобы, например, дезинфицировать воздух в общественном транспорте или медицинских учреждениях.

Ранее руководитель Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что в Европе начинается новый всплеск коронавируса, передает Deita.ru. По его словам, негативная динамика в последние две недели наблюдалась в 30 странах. Клюге подчеркнул, что риск возобновления эпидемии зафиксирован в 11 государствах, сообщает «МИР24».

Ученые назвали способ уничтожить коронавирус за 25 секунд

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Источник: LEDs Magazine
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