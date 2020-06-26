Евросоюз не откроет границы для россиян с 1 июля

Брюссель, 26 июня. Евросоюз не станет открывать свои границы для россиян с 1 июля. б этом сообщил дипломатический источник в делегации одной из стран-участниц ЕС.

По его словам, все дело в эпидемиологической ситуации в России. Сейчас она не позволяет европейским властям включить РФ в первый список стран, для граждан которых можно будет открыть границы 1 июля.

«России нужно больше времени на восстановление, так как вирус начал там распространяться позже, чем в государствах ЕС», — добавил собеседник ТАСС.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции произошла 31 декабря минувшего года в китайском городе Ухань. Постепенно вирус стал распространяться по миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку пандемией. В Европе сильнее всего пострадали Италия и Испания.

По последним данным, с начала пандемии общее число случаев COVID-19 во всем мире составило 9 586 769 человек. За сутки число инфицированных выросло на 178 112, вылечились, при этом 4,8 миллиона пациентов. Лидером по числу зараженных сейчас являются США. На втором месте идет Бразилия.

Как отмечает НСН, на прошлой неделе в Европе впервые за несколько месяцев наблюдался рост числа новых случаев заражения. В ВОЗ не исключили, что в 11 европейских странах может возобновиться эпидемия.