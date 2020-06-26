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Вирусолог спрогнозировал вторую волну коронавируса в России

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Вирусолог спрогнозировал вторую волну коронавируса в России

Москва, 26 июня. Россию может ожидать новая вспышка коронавируса вслед за всплеском заболеваемости в Европе. Об этом заявил вирусолог Михаил Щелканов, который пять лет назад предсказал эпидемию COVID-19.

«Недели через две мы почувствуем на себе всплеск, который наблюдается в европейских странах», — спрогнозировал эксперт.

По мнению Щелканова, вторая волна может охватить европейскую часть России и, в первую очередь, крупные транспортные города: Москву, Петербург и Нижний Новгород. Кроме того, вирусолог считает, что новая вспышка может начаться во Владивостоке, через который китайцы возвращаются домой из Европы.

Вирусолог спрогнозировал вторую волну коронавируса в России

Эксперт подчеркнул, что для предотвращения второй волны коронавируса необходимо полностью закрыть границы, однако сделать это невозможно, поскольку в Европе проживает множество граждан РФ. Также Щелканов отметил, что коронавирус в Европе несколько отличается от того, который был зафиксирован в Китае во время первой вспышки. По словам вирусолога, вирус изменит свойства и станет безопасным для человека, но не в ближайшие два года.

«Однако в среднесрочной перспективе (10–20 лет) коронавирус все же адаптируется к организму человека», — заявил эксперт в беседе с URA.RU.

Ранее руководитель Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге сообщил о новой вспышке коронавируса в Европе. Он отметил, что рост числа заражений зафиксирован в 30 странах, передает НСН. По словам Клюге, если не принять меры, ситуация может вновь выйти из-под контроля. Представитель ВОЗ подчеркнул, что системы здравоохранения разных стран могут оказаться «у края пропасти», сообщает «Царьград».

Вирусолог спрогнозировал вторую волну коронавируса в России

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Источник: URA.RU
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