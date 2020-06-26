Вирусолог спрогнозировал вторую волну коронавируса в России

Москва, 26 июня. Россию может ожидать новая вспышка коронавируса вслед за всплеском заболеваемости в Европе. Об этом заявил вирусолог Михаил Щелканов, который пять лет назад предсказал эпидемию COVID-19.

«Недели через две мы почувствуем на себе всплеск, который наблюдается в европейских странах», — спрогнозировал эксперт.

По мнению Щелканова, вторая волна может охватить европейскую часть России и, в первую очередь, крупные транспортные города: Москву, Петербург и Нижний Новгород. Кроме того, вирусолог считает, что новая вспышка может начаться во Владивостоке, через который китайцы возвращаются домой из Европы.

Эксперт подчеркнул, что для предотвращения второй волны коронавируса необходимо полностью закрыть границы, однако сделать это невозможно, поскольку в Европе проживает множество граждан РФ. Также Щелканов отметил, что коронавирус в Европе несколько отличается от того, который был зафиксирован в Китае во время первой вспышки. По словам вирусолога, вирус изменит свойства и станет безопасным для человека, но не в ближайшие два года.

«Однако в среднесрочной перспективе (10–20 лет) коронавирус все же адаптируется к организму человека», — заявил эксперт в беседе с URA.RU.

Ранее руководитель Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге сообщил о новой вспышке коронавируса в Европе. Он отметил, что рост числа заражений зафиксирован в 30 странах, передает НСН. По словам Клюге, если не принять меры, ситуация может вновь выйти из-под контроля. Представитель ВОЗ подчеркнул, что системы здравоохранения разных стран могут оказаться «у края пропасти», сообщает «Царьград».