Электоральная поддержка Зеленского уходит к пророссийской оппозиции

По мнению киевских политологов, июнь может стать переломным месяцем для украинской политики. До сих пор вся система местной власти держалась за счет личной популярности президента Владимира Зеленского. Но сейчас украинские социологи впервые зафиксировали негативный баланс доверия к президенту. Электорат юга и востока, разочаровавшись в новой команде, стремительно перебегает к «Оппозиционной платформе — За жизнь» Виктора Медведчука. Корреспондент ФАН передает из Киева.

По данным авторитетного социологического центра «Социальный мониторинг», который опросил более трех тысяч украинцев во всех регионах страны, у команды Владимира Зеленского появились серьезные поводы для беспокойства. Первый из них — падение популярности самого главы государства. Весь последний год президент Зе, несмотря на чудовищный непрофессионализм своего окружения, пользовался доверием более чем половины украинцев. Сейчас ему «полностью доверяют» только 13% граждан, а «доверяют в той или иной степени» — 28,3%. При этом «скорее не доверяют» — 25,4% населения, а «вовсе не доверяют» — 24,8%.

Главная причина утраты доверия очевидна: в ходе выборов он железно обещал согражданам любыми путями завершить войну в Донбассе. И за целый год не сделал для этого практически ничего, несмотря на огромный рейтинг, полностью подконтрольное большинство в Верховной раде и относительно неплохие отношения с Кремлем. Вместо того, чтобы действовать решительно и налаживать прямые контакты с республиками ЛДНР, Зеленский постоянно оглядывался на радикальное «правое» меньшинство и требования Запада, заключал он и сомнительные сделки с партией Порошенко и т. д.



Со временем средний украинец увидел следующее: президент Зе, может быть, сам по себе и неплохой человек и, скорее всего, желает установления мира, но при этом он просто не умеет выстроить жесткую систему власти. Нынешний президент из рук вон плохо ведет кадровую политику и пытается во всех решениях по Донбассу учитывать «красные линии», которые провела для власти национал-радикальная оппозиция. Кроме того, Зе приводят в ужас костюмированные акции против «зрады», которые радикалы регулярно устраивают на Банковой. А вывести на улицы собственных сторонников команда Зе не в состоянии.

Все это крайне угнетает большинство украинцев, 42% которых оценили действия команды Зеленского по мирному урегулированию «очень негативно», а 38,6% — просто «негативно». По сути, власть не хочет слышать более 80% населения. Согласно опросу, почти 45% украинцев готовы немедленно предоставить особый статус республикам Донбасса — в виде автономии в составе Украины. Еще 27,5% готовы признать, что территории ЛДНР в ближайшее время невозможно вернуть в состав Украины и выступают за дальнейшую изоляцию региона.

Украинцы откровенно разочарованы и тем, как власть борется с коррупцией чиновников. По данным «Социального мониторинга», почти 48% «очень негативно» и 35% «негативно» оценивают эту работу. Прекрасно видят украинцы и то, что режим Зеленского боится сажать в тюрьму экс-президента Петра Порошенко, а также его соратников вроде Парубия, Яценюка, Свинарчука и т. д. 47,6% «крайне негативно» оценили шаги власти по привлечению к уголовной ответственности лидеров прошлого режима, а еще 34,2% — просто «негативно». В целом 82% граждан видят, что наказания для воров и коррупционеров не предвидится.

Судя по данным социологов, времени на то, чтобы изменить свою политику и начать выполнять ключевые обещания, данные украинцам, у власти уже почти не осталось. Если в декабре 2019 года почти 55% граждан поддерживали команду Зе, то в июне 2020-го 70% заявили, что «страна развивается в неправильном направлении». При этом недовольство народа растет вместе с социальным напряжением из-за экономических проблем. 55,8% украинцев считают политическую ситуацию в стране «напряженной», а 14,1% — «взрывоопасной».

По мнению политологов, многие украинцы окончательно убедились, что нынешняя власть, по сути, продолжает политику режима Порошенко. Например, в Донбассе, где война стала еще более интенсивной, а также на ниве украинизации. Параллельно с конца 2019-го стала ускоренно падать экономика, а весной на это наложился еще коронавирусный кризис. Эксперты говорят, что большую роль в падении рейтинга сыграл необдуманный карантин. Это дорогостоящее мероприятие запустили, когда уровень заболеваемости был очень низок. В итоге экономика серьезно забуксовала и ее пришлось выводить из карантина досрочно, не дожидаясь падения числа заболевших.

Вместе с популярностью Зеленского резко упали рейтинги его партии «Слуга народа». В июле 2019 года за партию президента проголосовало 43% украинцев, сейчас ее поддерживает лишь 30%. При этом заметно выросли показатели пророссийской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука и Юрия Бойко, рейтинг которой почти достиг 20%. Лидеры ОПЗЖ открыто говорят о примирении с Россией, а также о переориентации украинской экономики на торговлю с РФ. При этом 12% и 9,7% граждан поддерживают «Европейскую солидарность» и «Батькивщину», а остальные партии, согласно опросам, сегодня вообще не попали бы в Раду.

Как считает украинский политолог, доктор политических наук Валентин Бушанский, если бы украинцы не были такими равнодушными, то «президентство Зеленского уже бы давно подошло к концу».

«Абсолютно ясно, что половина опрошенных не доверяют Зеленскому и его партии. Прежде всего из-за тотального невыполнения предвыборных обещаний, — указывает Бушанский. — Впрочем, меня волнует даже не то, почему половина украинцев не доверяет президенту. Меня интересует другое — где мозги, глаза и уши у остальной половины населения?! То есть, получается, что 50% украинцев слепо-глухо-немые, к тому же — клинические идиоты? Где реализация тех ключевых предвыборных обещаний, которые давали Зеленский и его «Слуга народа?»

Политолог отметил, что президент Украины показал себя как крайне неэффективный управленец, а также человек, который не терпит даже конструктивной критики.

«К сожалению, мы сегодня видим абсолютный провал кадровой политики, неэффективность двух правительств, абсолютный провал и деградацию парламентаризма на Украине. Мы видим, что политической партии «Слуга народа» не существует, а есть просто клоуны. И мы видим президента страны, которой «съезжает на идиота» каждый раз, когда его подвергают критике. Все свои предвыборные обещания он не реализовал. И даже намека на то, что он способен их реализовать, люди не видят. Окончательно ясно, что президент не в состоянии собрать вокруг себя интеллектуальных, умных, честных людей. Зато мы видим дилетантство, полную безответственность, клоунаду и очковтирательство», — констатирует Бушанский.

Эксперт отмечает, что из-за карантина политическая карьера Зеленского давно бы закончилась, если бы украинцы не закрывали глаза на его провальную политику.

«По идее, карантин должен был стать последним гвоздем в гроб рейтинга президента. Но украинцы ведут себя как овцы, которые любят, когда их стригут, и с нетерпением ожидают, когда они попадут в колбасный ряд. Люди живут в ситуации абсолютного нонсенса и пытаются просто не обращать на это внимание. В итоге мы живем в стране, где люди пытаются жить в выдуманном мире и верят власти, которой верить уже бесполезно», — резюмирует аналитик.

Политолог Владимир Цыбулько дополняет, что президент теряет своего избирателя, который разочаровывается. Прозрев, он переходит на сторону других политсил.

«Есть объективный процесс, который происходит с каждым президентом после избрания. Зеленский был избран с колоссальным уровнем доверия — более 73%. Но принимать важные управленческие решения и при этом угодить всем — невозможно. Поэтому избиратель сначала позволил Зеленскому себя обмануть, а сейчас расставляет все точки над «и». И, по сути, сейчас пророссийская часть электората переходит к Медведчуку и Бойко, проукраинская — к Порошенко, а Зеленский начинает провисать. Но лично его беда еще и в том, что электората у Зе в реальности совсем не так много, — считает Цыбулько. — Первым отрезвляющим ударом для нынешней власти станут местные выборы, намеченные на осень. Ведь на таких выборах избиратель действует весьма практично, понимая, кто и что умеет делать. И здесь для «Слуги народа» будет определенный шок. Игры в новые лица вдоволь позабавили украинцев, но жить и управлять городами, регионами надо квалифицированно. А именно этого качества нет ни у президента Зеленского, ни у «слуг народа», набранных, в общем-то, во многом из случайных людей».

Киевский политический эксперт, директор «Центра ответственной политики» Андрей Юсов считает, что на Украине вполне ощутимо создается образ и атмосфера политических репрессий.

«В данных, полученных «Социальным мониторингом», прослеживается четкая логика. Зеленский, его власть и команда за год сделали все возможное для того, чтобы их рейтинг начал рушиться. <...> Люди видят невнятную социальную политику, неэффективную внешнюю и антикризисную политику, ухудшение ситуации на востоке и т. д. По всем направлениям, по которым у них были ожидания от Зеленского, нет коэффициента полезного действия», — указывает Юсов.

Также, подчеркивает эксперт, в стране идет преследование определенных сил, но делается это вполруки, словно для галочки, а не для реального наказания.

«Мы видим преследование оппозиционных общественных деятелей. Речь не только о более 20 уголовных делах персонально против Порошенко, но и против его соратников вроде Татьяны Черновол. И хотя по этим уголовным делам никто в итоге не сидит, но в целом на Украине ощутимо создается атмосфера политических репрессий. В таких условиях избиратели всегда смотрят в сторону оппозиционных сил», — добавил политический эксперт.

Второй ключевой фактор в том, что за целый год после президентских выборов в стране так и не появилось новых ярких политических проектов, поэтому избиратель вновь вынужден приглядеться к существующим политическим силам.