Эксперт объяснил, зачем в обновленный СНВ-3 нужно включить КНР, Британию, Францию

До окончания действия договора о нераспространении стратегических вооружений СНВ-3 осталось полгода. Россия и США — участники договора — ведут консультации о перспективах его пролонгации, а также о его новых контурах, в рамки которых могут быть включены некоторые другие участники «ядерного клуба», без которых, как полагают эксперты, нет никакого смысла заключать договор только между двумя государствами.

В частности, американские партнеры в новом формате договора в качестве полноценного участника желают видеть Китай, а Россия предлагает включить в него Британию и Францию, которые обладают внушительным ядерным арсеналом. Кроме того, в США полагают, что Северная Корея и Иран представляют реальную ядерную угрозу и тоже должны быть каким-либо образом отмечены в новом договоре.

Так что собой представляют ядерные арсеналы стран, которые, по мнению России и США должны найти свое место в новом договоре?

Начиная с 1998 года Великобритания отказалась от многокомпонентности своих ядерных сил и остановилась только на одной составляющей — морской, которая, по мнению британского командования, в полной мере обеспечивает решение задач ядерного сдерживания. Всего на вооружении Великобритании имеется 160 развернутых (готовых к применению) боеголовок на ракетах «Трайдент-2», носителями которых являются атомные подводные лодки типа «Вэнгард». В настоящее время ВМС Великобритании имеет четыре подводные лодки этого типа, каждая из которых оснащена 16 ракетными шахтами. Однако британское Минобороны закупило в США только 58 ракет, полагая экономически невыгодным иметь ракеты на неразвернутых носителях, так как одна из четырех лодок по плану эксплуатации всегда находится в состоянии текущего ремонта, и, следовательно, не может выполнять ракетную стрельбу. Помимо развернутых боеголовок, часть ядерного арсенала находится на специальном хранении отдельно от носителей. Считается, что всего Британия располагает порядка 220-230 «ядерными головами».

По мнению экспертов, применение ядерного арсенала Великобритании возможно лишь с санкции американского командования глобального удара, из-за чего российская сторона настаивает на включении Великобритании в новый договор, опасаясь ситуации, в которой Британия может нарастить свой ядерный арсенал (управляемый из США), не будучи связанной соответствующими международными обязательствами.

Франция имеет два компонента ядерных сил — морской и авиационный. В первый включены четыре атомные подводные ракетоносца типа «Триумфан», которые способны нести по 16 баллистических ракет с разделяющейся головной частью. Во второй компонент входят две бомбардировочные эскадрильи «Гасконь» и «Лафайет», вооруженные самолетами «Рафаль» и «Мираж-2000N», способные нести крылатые ракеты ASMP-A в ядерном оснащении. Всего флот имеет 48 баллистических ракет и 288 развернутых на них боеголовок. Авиация имеет порядка 60 ядерных головных частей для авиационных крылатых ракет. Всего ядерный арсенал Франции оценивается в 360 ядерных боеголовок.

С самого начала реализации французского ядерного проекта была утверждена национальная независимость в принятии решения о применении этого вида оружия, даже при том, что ядерные силы Франции вошли в единую систему ядерного сдерживания НАТО. Есть все основания предполагать, что и на данном историческом этапе Франция, в отличие от Великобритании, решение о применение ядерного оружия будет принимать самостоятельно, без оглядки на заокеанских коллег. При этом сами французы считают, что именно непредсказуемость в принятии решения формирует сдерживающий фактор для любого потенциального противника.

В отличие от всех остальных, Китай в настоящее время придерживается политики неприменения первым ядерного оружия, о чем неоднократно заявлял с международных трибун. Тем не менее ядерный арсенал НОАК, если и не превосходит ядерные арсеналы США или России, то уж точно приближается к ним.

Как и две крупнейшие ядерные державы, Китай располагает «ядерной триадой», состоящей из трех основных компонентов сил ядерного сдерживания — ракетной, авиационной и морской. По мнению ряда специалистов, Китай может располагать более чем 3000 ядерными боеголовками в урановом и плутониевом исполнении. Носителями ядерного оружия являются межконтинентальные баллистические ракеты наземного и морского базирования, а также авиационные бомбы и крылатые ракеты.

Оценочно, Китай имеет порядка 300 самолетов стратегической и тактической авиации, предназначенных для доставки ядерных боеприпасов в районы назначенных целей. На вооружении ВМС Китая имеется шесть ПЛАРБ проекта 094 «Цзинь», каждая из которых вооружена 12 баллистическими ракетами с дальностью пуска 12 тысяч км, что позволяет Китаю проецировать свою силу практически в любую точку мира. Кроме того, ракетные войска НОАК в составе шести ракетных баз (по российской аналогии — дивизиями) располагают более чем 450 пусковыми установками межконтинентальных ракет и ракет средней дальности с соответствующим количеством ядерных боеголовок. Ряд экспертов относит Китай на четвертое место по количеству ядерного оружия, однако из-за нежелания Китая раскрывать данную информацию (для этого отсутствуют международные обязательства), вполне может быть, что КНР находится на третьем или даже втором месте.

Кроме Великобритании, Франции и Китая, ядерным оружием в настоящее время располагают Израиль (порядка 80 зарядов), Пакистан (до 100 боеголовок), Индия (порядка 120 боеголовок) и Северная Корея (не менее 10 ядерных зарядов). Основываясь на уровне развития ядерных технологий, ряд экспертов полагает, что в ближайшие 5-10 лет ядерным оружием могут обзавестись Иран, Япония, Канада, Бразилия, Египет, Саудовская Аравия.

Таким образом, получается, что в новом договоре об ограничении наступательных вооружений отсутствие целого ряда стран фактически делает этот договор бессмысленным. В частности, привлечение в договор Китайской Народной Республики обязывает привлечь в договор и Индию, которая в настоящее время имеет с КНР неурегулированный территориальный конфликт с человеческими жертвами, а вовлечение в договор Индии автоматически ставит вопрос участия в этом договоре и Пакистана, который имеет с Индией территориальный спор, время от времени переходящий в вооруженное противостояние.

В общем, история, конечно, всех рассудит, но, безусловно, международному сообществу хотелось бы ясности в вопросе распространения оружия, способного стереть жизнь с этой планеты.