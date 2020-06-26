Названа самая популярная книга в России

Москва, 26 июня. Сага о Гарри Поттере спустя 20 лет после выхода первого издания остается самой популярной среди пользователей интернет-сервиса для размещения объявлений «Авито». Об этом свидетельствуют результаты исследования спроса на книги о приключениях волшебника.

В сервисе решили выяснить, насколько книги писательницы Джоан Роулинг востребованы в двадцатую годовщину первого российского издания.

«Книги о причудливом магическом мире Гарри Поттера на платформе ищут чаще всего — этот запрос в соответствующем разделе находится на первом месте. Произведения Джоан Роулинг у российского читателя популярнее книг Стивена Кинга (второе место)», — отмечают аналитики.

С середины мая до середины июня интерес к саге в России вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В сравнении с прошлым годом книги о Поттере стали на 35% больше востребованы в Москве, а в Петербурге спрос на них в этом году и вовсе ажиотажный — с середины мая по середину июня желающих купить их было в 3,5 раза больше, чем в 2019 году.

Тех, кто хотел бы прочитать произведения о волшебнике, стало больше и в других российских городах. В Краснодаре спрос на них в этом году увеличился в 10 раз, в Ростове-на-Дону — в два раза.

«Волшебный мир в 2020 году также больше привлекает жителей Челябинска (+72%), Екатеринбурга (+64%) и Омска (+86%)», — говорится в исследовании «Авито».

Самой популярной, согласно исследованию, является первая часть саги — «Гарри Поттер и философский камень», которой в этом году исполняется 20 лет.

Несколько лет назад, когда стартовали продажи очередной части «поттерианы», книги о Гарри Поттере предлагали внести в школьную программу, отмечает kp.ru. Однако они так и не были включены в список литературы.

В июне этого года на русском языке были впервые опубликованы две главы новой книги Джоан Роулинг «Икабог», сообщает «МИР 24». Произведение для детей пролежало «в столе» у писательницы около десяти лет.