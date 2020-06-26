Особо охраняемые природные территории России откроют для экотуристов

Москва, 26 июня. Ограничение выезда за границу, случившийся из-за эпидемии коронавируса, поставил ребром вопрос о срочном и качественном развитии внутреннего туризма.

Отмечается, что власти сделали ставку на путешествия по природным заповедникам России. Как рассказали в Минприроды, ведомство опробует новую стратегию развития экологического туризма. Она касается 16 особо охраняемых природных территорий, при этом часть из них будут продвигать в том числе на зарубежных площадках.

Как пишет «Парламентская газета», также ведомство готовит к запуску сайт об экотуризме. Журналисты уточнили, что в Госдуму внесен законопроект, объясняющий, что такое экологический туризм и защищающий природные заповедники от слишком активных бизнесменов.

Напомним, туристам следует с осторожностью планировать зарубежный отпуск, так как процесс введения и снятия ограничительных мер на фоне ситуации с распространением коронавируса непредсказуем. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на эксперта в сфере путешествий Саймона Колдера.

По мнению эксперта, реальная опасность бронирования путевок заключается в том, что власти того или иного государства могут в любой момент объявить обязательный карантин для приезжих или вообще ограничить въезд для граждан некоторых стран. Также маловероятно, что авиакомпании будут возвращать деньги, если турист откажется от перелета.

Колдер говорит, что в сложившейся ситуации гораздо безопаснее покупать пакетный тур у специализированных компаний и агентств.

Ранее стало известно, что около 30% россиян рассказали, что в 2020 году готовы отдохнуть на курортах Краснодарского края. 18% респондентов считают, что эта поездка может заменить отпуск за границей. Больше половины опрошенных россиян (53%) считают, что Кубань отлично подходит для отдыха с детьми. При этом на данный момент лишь 14,4% туристов, которые уже подготовились к поездке на побережье Краснодарского края, приобрели билеты или забронировали отели.