Эксперт рассказал, когда бывают опасны малярийные комары

Москва, 26 июня. Малярийные комары широко распространены на территории России, но оснований для паники по поводу их укусов нет, поскольку сам факт того, что насекомое называется малярийным, не означает, что оно обязательно переносит эту инфекцию. Об этом рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

«Если говорить про всю планету, то самая опасная, иногда смертельная инфекция, которую разносят комары — это малярия. Она вызывается одноклеточным паразитом, переносимым комарами рода анофелес. Они так и называются: малярийные комары. На территории России они тоже широко распространены. В течение сезона любого человека за пределами города многократно кусают малярийные комары», — отметил ученый в эфире радио Sputnik.

Некоторые СМИ сообщили, что гибель из-за зимних морозов на юге РФ рыб гамбузий, которых еще называют «москитными рыбками», может привести к росту числа комаров, в том числе малярийных, так как эти подводные обитатели поедают личинок кровососов.

Однако Марьинский уверен, что паниковать из-за этого не стоит, поскольку то, что комар называется малярийным, не обязательно означает, что он является переносчиком этой инфекции.

По его словам, малярийные комары бывают опасны, то есть могут заразить человека инфекций, если сами являются ее носителями. Но если у них ее нет, то и укус не страшен.

«На юге России когда-то были очаги малярии, но проведенные еще в XIX веке работы по осушению болот позволили решить эту проблему. Сегодня в России бывают точечные, очень небольшие вспышки малярии. Ее могут завезти из тропических регионов», — пояснил специалист.

Эксперт уточнил, что неподготовленный человек вряд ли сможет отличить обычного комара от малярийного, поэтому призвал не стремиться с подозрением рассматривать останки каждого убитого насекомого.

Марьинский также добавил, что переносить некоторые инфекции могут и обычные комары. Например, в южных российских регионах они могут быть разносчиками личинок одного из вида гельминтов — дирофилярии. В отличие от малярии, природных очагов которой в РФ нет, такие случаи бывают, но крайне редко.

Ранее на портале «Утро.ру» появился простой народный рецепт из ванилина, позволяющий отпугнуть мошкару и комаров. В публикации отмечается, что, в отличие от многих магазинных средств, это действительно работает и не имеет резкого запаха.