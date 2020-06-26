Кончаловский назвал целью жизни выздоровление прикованной к постели дочери

Москва, 26 июня. Известный режиссер Андрей Кончаловский признался, что целью его жизни является выздоровление дочери Маши. Девушка прикована к постели после страшного ДТП.

Кончаловский и его супруга актриса и телеведущая Юлия Высоцкая часто путешествуют, но одна из поездок обернулась для звездной пары трагедией. Осенью 2013 года вблизи французского города Авиньон Mercedes под управлением режиссера вылетел на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. По предварительным данным, Кончаловский не справился с управлением.

Ни Высоцкая, ни сам режиссер, ни пенсионеры, находившиеся в другой машине, не получили серьезных травм. Однако 14-летнюю дочь звездной пары пришлось доставлять в больницу на вертолете с тяжелейшей черепно-мозговой травмой — как оказалось, девочка не была пристегнута.

После ДТП Маша впала в кому и провела без сознания два года в клинике Марселя. Затем медики предложили родителям отключить дочь от систем обеспечения жизнедеятельности, назвав дальнейшее лечение бессмысленным. Тогда Машу перевезли в подмосковную клинику, примерно в этот же период появилась информация, что девушка вышла из комы.

Звездные родители крайне редко говорят о состоянии дочери, которой уже исполнился 21 год. Лишь от знакомых семьи в 2018 году стало известно, что Маша начала реагировать на внешние раздражители.

«Нам с самого начала говорили, что восстановление будет очень и очень долгим. Трудно понять, есть ли свет в конце тоннеля… Я постоянно работаю над собой, чтобы его разглядеть», — поделилась однажды эмоциями Высоцкая.

«Моя цель — чтобы дочь выздоровела. Это является сущностью моей жизни и Юлиной. И эта вера неумолима», — заявлял Кончаловский в прошлом году в эфире программы «Познер».

Ранее Андрей Кончаловский рассказал, как строил карьеру в Голливуде. По словам режиссера, ему помогло продвинуться знакомство с актрисой Настасьей Кински.