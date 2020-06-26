Лера Кудрявцева в бикини на пляже Адлера поразила поклонников

Москва, 26 июня. Телеведущая Лера Кудрявцева вместе с дочерью Марией, которой в августе исполнится два года, отдыхает на Черном море в Краснодарском крае. Она поделилась снимком отдыха в социальной сети Instagram.

Звезда вместе с дочерью поселилась в санатории в Адлере. Она решила показать дочери те места, в которые сама часто приезжала в детстве. На одном из снимков Кудрявцева и дочь позируют в купальниках в одной цветовой гамме. У телеведущей черное бикини в горошек, а у Марии — черный комплект в полоску.

«Мое счастье», — подписала Кудрявцева пост.

Поклонники уточнили, что 49-летняя знаменитость выглядит очень молодо.

«Красотульки какие. Лерочка, фигура отпад», — написали они. «Лера, Вы в прекрасной форме! Любуюсь», — согласились другие. «Богиня», — пришли к выводу фанаты.

Ранее звезда сообщила, что остановилась в санатории «Южное взморье», где вместе с мамой часто отдыхала в детстве. С тех пор, по словам Кудрявцевой, многое изменилось — появились роскошные номера, новые постройки, облагородили территорию.

Судя по опубликованным ею кадрам, погода не располагает к купанию. Дочку Кудрявцевой приходится одевать потеплее. В Instagram Stories Кудрявцева провела для фанатов целую экскурсию по санаторию — похвалилась видами и убранством номеров. Фанаты поблагодарили телеведущую за теплые семейные кадры и попросили и дальше делиться впечатлениями от отдыха. Они также отметили, как быстро растет дочь Кудрявцевой, насколько она очаровательна и мила.