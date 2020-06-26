Цеков упрекнул Порошенко в «дилетантских рассуждениях» о возврате Крыма Украине

Экс-президент Украины Петр Порошенко, заявляя о возможном возврате Крыма Киеву, рассуждает как дилетант. Об этом Федеральному агентству новостей заявил сенатор Сергей Цеков.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал мнение лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко о появлении у украинских властей «уникального шанса» вернуть Крым. В частности, «в России [развернулся] глубокий кризис с 5-процентным падением ВВП», утверждает Порошенко. По его словам, в связи с таким положением дел «российская экономика не способна уже финансировать этот «чемодан без ручки». Политик также отметил, что власти Украины могут «укрепить международную солидарность», чтобы приблизить возврат Крыма.

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков подчеркивает, что так рассуждают не только на Украине, но еще различные политологи на Западе. Их всех объединяет то, что они понимают ситуацию в России и в Крыму очень «поверхностно и неглубоко».

«Эти заявления примитивные и дилетантские, хотя политик серьезный. Они характеризуют нынешнюю украинскую политическую верхушку, которая сформировалась после 2014 года, — объясняет Цеков в интервью ФАН. — Что значит уйти из Крыма вместе с народом? Надо знать наши настроения. Крымчане в подавляющем большинстве всегда хотели быть в России. В 2014 году произошло осуществление мечты [воссоединение Крыма с РФ] 30-летней давности, когда распался Советский Союз и Украина обрела независимость. Как он представляет, что Россия уйдет из Крыма, когда граждане РФ все годы после разрушения СССР жалели, что полуостров находится в составе Украины? Как можно вернуть священную российскую землю, которой является Крым? Это первая христианская земля в составе России, где крестился князь Владимир. Здесь находятся два города-героя, и за Крым положены миллионы жизней русских людей из Российской империи и СССР».

К тому же Порошенко делает такие заявления на фоне не меньшего, а может, даже большего падения экономики на Украине, в Западной Европе, США, говорит сенатор.

«Эта ситуация происходит по всему миру. На Украине и вовсе, несмотря на все меры по преодолению эпидемии коронавируса, она не останавливается. Более того, наблюдается даже рост. Власти Украины находятся в большой растерянности по поводу того, что делать. Такие люди, как Порошенко, довели Украину до нынешнего состояния, — сказал собеседник ФАН.

Что касается финансирования развития российских регионов, то вполне возможно, что «придется затянуть ремни по всей стране», утверждает член Совфеда. Но при этом в самое непростое время, по мнению Цекова, Крыму все равно будет оказываться поддержка.

«В России понимают, что Крым — это очень важная и нужная часть страны. Порошенко бы еще сказал, что полуостров отстал в своем развитии, в отличие от российских регионов, за время нахождения Крыма в составе Украины. Они нас просто уничтожали и грабили. Для того, чтобы поднять уровень до регионов РФ, нам нужна помощь. Но придет время — и Крым будет самодостаточным. С учетом отставания Крыма Россия всегда найдет возможность нам помочь», — добавил политик.

Напомним, в 2014 году был проведен народный референдум в Крыму, в результате которого большинство крымчан проголосовало за воссоединение полуострова с Россией. Процедура была проведена в соответствии со всеми нормами международного права и Уставом ООН. Российский президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что решение, принятое народом Крыма, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение. Однако власти Украины постоянно поднимают вопрос о возвращении Крыма в состав Украины и называют его «временно оккупированной» территорией.

Ранее бывший глава МИД Украины Павел Климкин назвал «три фундаментальные вещи» для «возвращения» Крыма. Одна из них состоит в том, что «для каждого украинца возвращение Крыма должно стать национальной идеей». Второй частью плана «возвращения» полуострова станет четкая стратегия в этом вопросе. Третьим условием является желание Украины реализовать этот план.