Наталья Рудова назвала уровень достатка идеального мужчины

Москва, 26 июня. Известная российская актриса Наталья Рудова раскрыла подробности личной жизни, а также перечислила параметры идеального мужчины, в том числе уровень его достатка. Об этом она рассказала в интервью для YouTube-шоу PeopleTalk с журналисткой Лаурой Джугелией.

Рудова предпочитает не афишировать свою личную жизнь и отношения с мужчинами. По ее словам, она категорически не может «посвящать кого-то в свою личную жизнь». Рудова уточнила, что если вступает в отношения, то они обычно имеют продолжительный характер. Сейчас актриса ни с кем не встречается. Актриса описала, каким видит своего идеального спутника.

«Умный, воспитанный, щедрый и талантливый», — уточнила артистка.

При этом, оценивая российских олигархов, Рудова призналась, что не хочет себе мужа с таким достатком. Как уточнила актриса, ей подойдет мужчина со средним заработком, с которым они вместе смогут заработать свои миллионы.

Ранее Рудова опубликовала в соцсети Instagram интригующее фото. Звезда сериала «Молодежка» предстала перед фанатами в откровенном образе. В сториз девушка выложила снимок, на котором позирует в черном мини-платье и чулках. Актриса дополнила образ накидкой с перьями.

Рудова часто радует поклонников откровенными и дерзкими образами. Ранее звезда сериалов «Татьянин день» и «Универ» предстала в образе супер-злодейки Харли Квинн: в черном топе, блестящих трусиках и колготках в сеточку. Образ Рудовой дополнил яркий макияж и разноцветные волосы. Большая часть подписчиков осталась в восторге от фотографии и нового образа Рудовой.

Ранее Рудова оказалась в центре телевизионного скандала. Она обвинила ведущего ток-шоу «Прямой эфир» Андрея Малахова в обмане и некорректном использовании ее имени и фотографий в выпуске, посвященном эскорт-услугам.